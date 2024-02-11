2.23 مليون جنيه استرليني دخل سوناك وأرباحه في عام

كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن بلوغ إجمالي دخله وأرباحه الرأسمالية 2.23 مليون جنيه استرليني (2.8 مليون دولار)، خلال السنة المالية 2022/ 2023، وفق ملخص الإقرارات الضريبية الصادر عن داونينغ ستريت الجمعة.

وجاء أكثر من ثلثي إجمالي المبلغ من مكاسب رأسمالية، قدرها 1.8 مليون جنيه استرليني، وهي أعلى مكاسب من هذا النوع يحققها سوناك منذ أربع سنوات، ودفع رئيس الوزراء 508,308 جنيهات استرلينية ضرائب لهيئة الإيرادات والجمارك، بحسب الملخص.

ويعد سوناك، المصرفي الاستثماري السابق، أغنى رئيس وزراء في تاريخ إنجلترا، وقد واجهت موارده المالية الشخصية تدقيقاً عاماً، مثلما حدث مع زوجته أكشاتا مورتي، ابنة مؤسس شركة البرمجيات الهندية العملاقة «إنفوسيس».

وجعل حزب العمال المعارض ثروة رئيس الوزراء قضية انتخابية فيما سيكون على الأرجح عاماً انتخابياً، واتهم سوناك بالانعزال عن الناخبين العاديين، خلال أزمة تكلفة المعيشة. وأدى رد الفعل العام العنيف على عدم دفع مورتي (زوجة سوناك) ضرائب في المملكة المتحدة على جانب من ثروتها الهندية إلى التخلي عما يسمى بوضعها غير المقيم في عام 2022، والموافقة على دفع ضريبة على أرباحها العالمية.

شمل دخل سوناك العام الماضي توزيعات أرباح بلغت 276,218 جنيهاً استرلينياً، ويرتبط دخله الاستثماري ومكاسبه الرأسمالية جميعها بـ«صندوق استثماري واحد مقره في الولايات المتحدة»، وفقاً لشركة الخدمات المالية «إيفلين بارتنرز»، كما أفصح رئيس الوزراء عن أرباح مثل راتبه كعضو في البرلمان، والأجور الوزارية، إلى جانب الفوائد على الاستثمارات والمدخرات.

وكشف ملخص إقرارات سوناك الضريبية، التي تغطي السنوات الثلاث السابقة عن مكاسب رأسمالية، خلال تلك الفترة تبلغ إجمالاً 3.76 ملايين جنيه استرليني. ومع الإفصاح الأخير يصل هذا المبلغ الآن إلى 5.56 ملايين جنيه استرليني من المكاسب على مدار السنوات الضريبية الأربع الأخيرة.

وفي الوقت نفسه صدر أيضاً ملخص الدخل الخاضع للضريبة لوزير الخزانة جيريمي هنت، يوم الجمعة، محققاً إجمالي أرباح يقدر بـ 416,605 جنيهات استرلينية، بما في ذلك الدخل والأرباح الرأسمالية، مع دفع 117,418 جنيهاً استرلينياً ضرائب في المملكة المتحدة للسنة المالية 2022/ 2023.

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