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«طيران الإمارات» تحث عملاءها على التبكير في الوصول للمطار في ظل الحالة الجوية السائدة

2/11/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حثت طيران الإمارات عملاءها على تخصيص مزيد من الوقت للوصول إلى المطار، نظراً للحالة الجوية السائدة.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «نظراً للحالة الجوية التي تسود دولة الإمارات يومي 11 و12 فبراير الجاري، والتأخير الذي قد يحدث على الطرق، بسبب الأمطار، فإننا نوصي عملاءنا بتخصيص مزيد من الوقت، للوصول إلى مطار دبي الدولي، لكي ينهوا إجراءات سفرهم، ويلتحقوا برحلاتهم في الوقت المحدد».

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