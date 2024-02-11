«طيران الإمارات» تحث عملاءها على التبكير في الوصول للمطار في ظل الحالة الجوية السائدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حثت طيران الإمارات عملاءها على تخصيص مزيد من الوقت للوصول إلى المطار، نظراً للحالة الجوية السائدة.
وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «نظراً للحالة الجوية التي تسود دولة الإمارات يومي 11 و12 فبراير الجاري، والتأخير الذي قد يحدث على الطرق، بسبب الأمطار، فإننا نوصي عملاءنا بتخصيص مزيد من الوقت، للوصول إلى مطار دبي الدولي، لكي ينهوا إجراءات سفرهم، ويلتحقوا برحلاتهم في الوقت المحدد».
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