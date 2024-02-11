Monday, 12 February 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأجيل مباريات الغد من الجولة 13 بدوري أدنوك للمحترفين

2/11/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة دوري المحترفين عن تأجيل مباريات يوم الاثنين من الجولة 13 بـ #دوري_أدنوك_للمحترفين على أن يتم تحديد موعدها لاحقاً، وذلك بناء على توصيات الجهات المختصة ونظرًا للأحوال الجوية، على أن تقام مباريات يوم الثلاثاء في موعدها.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11022024000110011019ID1107838748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث