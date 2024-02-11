تأجيل مباريات الغد من الجولة 13 بدوري أدنوك للمحترفين

أعلنت رابطة دوري المحترفين عن تأجيل مباريات يوم الاثنين من الجولة 13 بـ #دوري_أدنوك_للمحترفين على أن يتم تحديد موعدها لاحقاً، وذلك بناء على توصيات الجهات المختصة ونظرًا للأحوال الجوية، على أن تقام مباريات يوم الثلاثاء في موعدها.

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