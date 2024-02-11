تأجيل مباريات الغد من الجولة 13 بدوري أدنوك للمحترفين

تأجيل مباريات الغد من الجولة 13 بدوري أدنوك للمحترفين
التاريخ
2/11/2024 3:00:28 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة دوري المحترفين عن تأجيل مباريات يوم الاثنين من الجولة 13 بـ #دوري_أدنوك_للمحترفين على أن يتم تحديد موعدها لاحقاً، وذلك بناء على توصيات الجهات المختصة ونظرًا للأحوال الجوية، على أن تقام مباريات يوم الثلاثاء في موعدها.
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