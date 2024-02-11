رئيس الدولة ونائباه يهنئون ايراكلي كوباخيدزه بتعيينه رئيساً لوزراء جورجيا



بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى معالي ايراكلي كوباخيدزه بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء جورجيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ايراكلي كوباخيدزه بالمناسبة نفسها.

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