مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: التوصل لإطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن تم إلى حد بعيد

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن التوصل لإطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن تم إلى حد بعيد لكن لا تزال هناك فجوات بحاجة لسدها.
وأشار إلى أن تعليق بايدن عن أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة "مبالغ فيها" لم ترد على وجه التحديد في الاتصال مع نتانياهو.
وتابع : "1.3 مليون شخص في رفح لا مفر لهم وهم بحاجة للدعم في حال شن إسرائيل عملية عسكرية".
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