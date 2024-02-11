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مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: التوصل لإطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن تم إلى حد بعيد

2/11/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن التوصل لإطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن تم إلى حد بعيد لكن لا تزال هناك فجوات بحاجة لسدها.

وأشار إلى أن تعليق بايدن عن أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة "مبالغ فيها" لم ترد على وجه التحديد في الاتصال مع نتانياهو.

وتابع : "1.3 مليون شخص في رفح لا مفر لهم وهم بحاجة للدعم في حال شن إسرائيل عملية عسكرية".

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