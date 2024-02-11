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أمين عام مبادرة نوابغ العرب: القمة العالمية للحكومات تسلط الضوء على أهمية تمكين العلماء

2/11/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال سعيد النظري الأمين العام لمبادرة نوابغ العرب إن القمة العالمية للحكومات منصة دولية تجمع المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الخاصة من مختلف أنحاء العالم موضحاً أن "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" تضمن جلسات وورش عمل حول كيفية احتضان النوابغ وتمكين العلماء وذوي المواهب في العالم العربي.

ونـوه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" والذي انطلق ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات المُقامة في دبي، إلى أن اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لجائزة "نوابغ العرب" جاء بهدف تمكين العلماء وتحقيق نهضة علمية وتنموية للشعوب العربية وتعزيز ثقة أبناء المنطقة والهجرة العكسية للعقول المبدعة واستقطاب تلك المواهب وعودة العالم العربي إلى مكانه الطبيعي.

ولفت الأمين العام لمبادرة نوابغ العرب، إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها من أجل تعزيز الإسهامات العلمية والمعرفية في المنطقة العربية ، والاهتمام بالإنسان أولاً والذي يؤدي بدوره إلى نمو المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

كانت فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" قد انطلق بحضور 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.

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