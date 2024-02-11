نتانياهو يكشف عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في غزة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء لدى «حماس»، مؤكداً أن عددهم كافٍ لتبرير الحرب على قطاع غزة.

وأوضح نتانياهو، في مقابلة بثتها شبكة (إيه.بي.سي) اليوم، أن هناك «عدداً كافياً» من 132 رهينة إسرائيلي على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

ورداً على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتانياهو إن العدد «كاف لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها».

وقال، في مقابلة مع برنامج «هذا الأسبوع» الذي تبثه الشبكة الأمريكية: «سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضاً».

وأضاف أن مدنياً فلسطينياً يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة.

وتقدّر السلطات الصحية في غزة أن نحو 28 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وقتل مسلحو حماس 1200 إسرائيلي واحتجزوا نحو 250 رهينة في غزة في هجوم وقع في السابع من أكتوبر وأدى إلى اندلاع الحرب.

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