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استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن 11 نقطة في الجانب الاقتصادي

2/11/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر استطلاع للرأي تقدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن بمقدار 11 نقطة برأي من شملهم الاستطلاع فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجري بالتشارك بين صحيفة فاينانشال تايمز وكلية روس للأعمال في جامعة ميشيغان، أن 42% من الأمريكيين قالوا إنهم يشعرون أن ترامب سيكون الأفضل في إدارة الاقتصاد، مقابل 31% ممن قالوا ذلك عن بايدن، بينما قال 21% إنهم لا يثقون في أي منهما.

وتهدف سلسلة استطلاعات الرأي الشهرية، التي أجريت لأول مرة في نوفمبر، إلى تتبع اتجاهات الناخبين فيما يتعلق بالاقتصاد في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وذكرت فاينانشال تايمز أن قوة ترامب في استطلاع هذا الشهر تأتي برغم أن الناخبين سجلوا بعض التحسينات في ظروفهم المالية الشخصية وتوقعاتهم للاقتصاد ككل.

وشمل الاستطلاع عينة من 1006 أشخاص، وأجري خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير، بهامش خطأ أقل أو أكثر من 3.1 نقاط مئوية.

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