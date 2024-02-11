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حمدان بن محمد: قطر نموذج حكومي خليجي وعربي نفتخر به وسعداء بمشاركتها في القمة العالمية للحكومات

2/11/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،
بدولة قطر الشقيقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات.

وأكد سموه أن قطر بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني تُمثل نموذجاً حكومياً خليجياً وعربياً نفتخر به.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نرحب بدولة قطر الشقيقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات
... قطر بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني تُمثل نموذجاً حكومياً خليجياً وعربياً نفتخر به، وسعداء بمشاركتهم في هذه القمة التي باتت حدثاً سنوياً رائداً على المستوى الدولي وتجمع القيادات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء من القطاع الخاص من أجل هدف واحد وهو تعزيز التعاون والتواصل من أجل مستقبل أفضل لخدمة تطلعات شعوب العالم".

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