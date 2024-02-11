حمدان بن محمد: قطر نموذج حكومي خليجي وعربي نفتخر به وسعداء بمشاركتها في القمة العالمية للحكومات

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحب
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،
بدولة قطر الشقيقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات.
وأكد سموه أن قطر بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني تُمثل نموذجاً حكومياً خليجياً وعربياً نفتخر به.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نرحب بدولة قطر الشقيقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات
... قطر بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني تُمثل نموذجاً حكومياً خليجياً وعربياً نفتخر به، وسعداء بمشاركتهم في هذه القمة التي باتت حدثاً سنوياً رائداً على المستوى الدولي وتجمع القيادات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء من القطاع الخاص من أجل هدف واحد وهو تعزيز التعاون والتواصل من أجل مستقبل أفضل لخدمة تطلعات شعوب العالم".
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