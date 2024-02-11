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رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين

2/11/2024 2:29:18 PM
(MENAFN- Youm7) قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك لبس فيما يثار في السوشيال ميديا، حول مشكلات السيستم من سقوط الموقع والبطء، وهي لا تخص بأي حال من الأحوال صندوق الإسكان الاجتماعي، وإنما تخص أطروحات هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أنها "بتاعت محدودى الدخل والغلابة" على حد وصفها.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأحد.



وأضافت عبد الحميد أن جهاز الإسكان الاجتماعي قام بالإعلان عن 17 إعلانا عن شقق الإسكان الاجتماعي وهناك مليون ونصف مواطن بيتقدموا في الإعلان الواحد ويتم الاختيار عبر القرعة الإلكترونية، ولايوجد أي استثناءات إلا في الأدوار العليا للحالات المرضية التي لا تستطيع السكن في أدوار عليا وفقا للقواعد في مجلس الوزراء وأنه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني ولاتدخل يدوي إطلاقًا.



وتابعت مي عبد الحميد أن هناك تسليما جديدا لشقق الإسكان الاجتماعي، في أبريل 2024 وسيتم الإعلان عن تسليم 200 ألف وحدة سيتم تسليمهم خلال سنتين، مشيرة إلي أن هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الإسكان الاجتماعي.














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