القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير قاربين مسيرين و3 صواريخ كروز فى اليمن

(MENAFN
- Youm7) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم /الأحد/، أن قواتها شنت أمس هجمات "دفاعا عن النفس" على قاربين مسيرين غير مأهولين و3 صواريخ كروز مضادة للسفن شمال مدينة الحديدة اليمنية.
وذكرت "سنتكوم" - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أنها حددت هذه المركبات والصواريخ فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية فى المنطقة.
وأضافت: أن "هذه الإجراءات ستحمى حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
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