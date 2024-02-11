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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير قاربين مسيرين و3 صواريخ كروز فى اليمن

2/11/2024 2:29:16 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم /الأحد/، أن قواتها شنت أمس هجمات "دفاعا عن النفس" على قاربين مسيرين غير مأهولين و3 صواريخ كروز مضادة للسفن شمال مدينة الحديدة اليمنية.

وذكرت "سنتكوم" - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أنها حددت هذه المركبات والصواريخ فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية فى المنطقة.

وأضافت: أن "هذه الإجراءات ستحمى حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".








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