المتحدث الإقليمى ليونيسيف: أغلب المستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة

MENAFN - Youm7) قال المتحدث الإقليمي ليونيسيف لتصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن أغلب المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة وأنظمة المياه تضررت بشكل كبير.

وأضاف المتحدث الإقليمي ليونيسيف أنه يجب حماية الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة وتقديم مزيد من المساعدات لهم، مضيفا أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في خيم بدائية دون توافر الخدمات الأساسية.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



