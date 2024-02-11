عاهل الأردن يشارك فى إنزال جوى لمساعدات على قطاع غزة.. فيديو

MENAFN - Youm7) نشرت قناة المملكة ، مقطع مصور متداول، يظهر مشاركة الملك عبدالله الثانى، فى الإنزال الجوى الأخير للمساعدات على قطاع غزة.

وظهر الملك عبدالله الثانى فى مقطع فيديو متداول، داخل طائرة عسكرية، وهو يشارك بالإنزال الذى قامت به القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وانتشر على وسائل إعلام أردنية، مقطع مصور متداول، يظهر مشاركة الملك عبدالله الثانى، فى الإنزال الجوى الأخير للمساعدات على قطاع غزة.





ونفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مؤخرا، إنزالا جويا على محيط المستشفى الميدانى الأردنى غزة/ 77 شمالى قطاع غزة، استمرارا للجهود الدولية التى يقودها الأردن فى تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين فى قطاع غزة.





وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة، منذ شهر أكتوبر الماضي.





وقالت إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوى وبرى من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالا جويا)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طنا من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالى حمولة 4376.47 طنا.



