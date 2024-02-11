عاهل الأردن يشارك فى إنزال جوى لمساعدات على قطاع غزة.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) نشرت قناة المملكة ، مقطع مصور متداول، يظهر مشاركة الملك عبدالله الثانى، فى الإنزال الجوى الأخير للمساعدات على قطاع غزة.
وظهر الملك عبدالله الثانى فى مقطع فيديو متداول، داخل طائرة عسكرية، وهو يشارك بالإنزال الذى قامت به القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات لقطاع غزة.
وانتشر على وسائل إعلام أردنية، مقطع مصور متداول، يظهر مشاركة الملك عبدالله الثانى، فى الإنزال الجوى الأخير للمساعدات على قطاع غزة.
ونفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مؤخرا، إنزالا جويا على محيط المستشفى الميدانى الأردنى غزة/ 77 شمالى قطاع غزة، استمرارا للجهود الدولية التى يقودها الأردن فى تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين فى قطاع غزة.
وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة، منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقالت إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوى وبرى من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالا جويا)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طنا من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالى حمولة 4376.47 طنا.
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