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الخارجية اللبنانية تدين المخططات الإسرائيلية لاقتحام رفح

2/11/2024 2:29:15 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات المخططات الاسرائيلية العدوانية لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية استكمالا للحرب المستمرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين بصورة قسرية.



ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة الإطلاع بمسئولياته من خلال إتخاذ قرار بوقف فورى لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الانسانية للفلسطينيين، وصولا إلى الإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك فقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي.














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