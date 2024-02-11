أحمد على مساعدًا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية

أحمد على مساعدًا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية
التاريخ
2/11/2024 2:29:12 PM
(MENAFN
- Youm7) أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قرارًا بتولي المهندس أحمد على محمد حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
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