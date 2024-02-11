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أحمد على مساعدًا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية

2/11/2024 2:29:12 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قرارًا بتولي المهندس أحمد على محمد حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
















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