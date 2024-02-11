حاسبات حلوان تنظم أول تدريب للطلاب على الملكية الفكرية

MENAFN - Youm7) بدأت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان فى تدريب طلابها على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسى الثانى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.





وقال الدكتور قنديل أن جامعة حلوان تنشأ كأول جامعة سجلاً لمشروعات التخرج للطلاب ليتم تكويدها ووصفها بشكل مختصر ملائم واتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمن يستوفى الشروط التى رسمها المشرع المصرى.





وأكد رئيس الجامعة على أن هذا ولأول مرة يتم منح الطلاب افادة بمشروع تخرجهم لإثبات تاريخ تقدمهم به ولحمايتهم بشكل مؤقت لحين استكمال اجراءات الحماية القانونية بمعرفة وحدة الملكية الفكرية بالجامعة.





وأفاد الدكتور اسامه امام عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعى، أن الكلية تولى اهتماما بالغا بدعم مهارات الطلاب والطالبات وأن ثقافه الملكية الفكرية أصبحت لها تأثير كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعى على قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم، وتأثير الذكاء الاصطناعى على سلوك المستهلكين وشرائهم للمنتجات والخدمات وماذا سيكون تأثير ذلك على قانون العلامات التجارية فى المستقبل القريب.





كما أكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومى للملكية الفكرية على أن برنامج التدريب يركز على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف وكيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلنى والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعى.





فيما قالت الدكتورة منال عبدالقادر أن الطلاب أبدوا تجاوب كبيرا فى التدريب. وأن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا فى مجال الذكاء الاصطناعى نتيجة الطفرة غير المسبوقة فى معالجة البيانات الضخمة ومن أكبر الاعتبارات القانونية التى تثور بسبب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى هى مسائل الحقوق الفكرية بصورها المختلفة وحقوق الملكية الفكرية.











