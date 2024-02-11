حاسبات حلوان تنظم أول تدريب للطلاب على الملكية الفكرية

(MENAFN
- Youm7) بدأت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان فى تدريب طلابها على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسى الثانى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
وقال الدكتور قنديل أن جامعة حلوان تنشأ كأول جامعة سجلاً لمشروعات التخرج للطلاب ليتم تكويدها ووصفها بشكل مختصر ملائم واتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمن يستوفى الشروط التى رسمها المشرع المصرى.
وأكد رئيس الجامعة على أن هذا ولأول مرة يتم منح الطلاب افادة بمشروع تخرجهم لإثبات تاريخ تقدمهم به ولحمايتهم بشكل مؤقت لحين استكمال اجراءات الحماية القانونية بمعرفة وحدة الملكية الفكرية بالجامعة.
وأفاد الدكتور اسامه امام عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعى، أن الكلية تولى اهتماما بالغا بدعم مهارات الطلاب والطالبات وأن ثقافه الملكية الفكرية أصبحت لها تأثير كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعى على قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم، وتأثير الذكاء الاصطناعى على سلوك المستهلكين وشرائهم للمنتجات والخدمات وماذا سيكون تأثير ذلك على قانون العلامات التجارية فى المستقبل القريب.
كما أكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومى للملكية الفكرية على أن برنامج التدريب يركز على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف وكيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلنى والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعى.
فيما قالت الدكتورة منال عبدالقادر أن الطلاب أبدوا تجاوب كبيرا فى التدريب. وأن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا فى مجال الذكاء الاصطناعى نتيجة الطفرة غير المسبوقة فى معالجة البيانات الضخمة ومن أكبر الاعتبارات القانونية التى تثور بسبب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى هى مسائل الحقوق الفكرية بصورها المختلفة وحقوق الملكية الفكرية.
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