الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير 18 مارس المقبل

(MENAFN
- Youm7) تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الاثنين 11 مارس المقبل، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 18 مارس.
ويحل الصوم الكبير في الكنيسة يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.
ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التي يعيشها الأقباط في صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير في أصوام الدرجةالأولى التي يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومي.
MENAFN11022024000132011024ID1107838699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.