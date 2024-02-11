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الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير 18 مارس المقبل

2/11/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الاثنين 11 مارس المقبل، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 18 مارس.



ويحل الصوم الكبير في الكنيسة يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.



ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التي يعيشها الأقباط في صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير في أصوام الدرجةالأولى التي يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومي.












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