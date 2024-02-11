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مطار القاهرة يسير اليوم الأحد 548 رحلة لنقل 80 ألف راكب

2/11/2024 2:29:09 PM
(MENAFN- Youm7) يسير مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد 548 رحلة طيران دولية وداخلية تنقل على متنها 80 ألف راكب.



وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار يستقبل على مدار 24 ساعه 278 رحلة وصول على منتهم 42745 إلى عدة وجهات مختلفة منها نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين موسكو بروكسل مانشستر كوبنهاجن أمستردام مدريد برشلونة جنيف فينا دوسلدورف ميونخ روما ميلانو والعديد من الوجهات الأوروبية الأخرى، بالإضافة إلى دبي أبو ظبي رأس الخيمة جدة الرياض المدينة القصيم حائل الدار البيضاء تونس إسطنبول الكويت دلهي كانوا إنجامينا زيورخ بيروت طرابلس دار السلام بغداد بورتوسودان نيروبي.




في حين يسير مطار القاهرة الدولي 270 رحلة ينقل على منتهم 37113 راكبا إلى وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أوربي فرانكفورت هامبورج برلين ميونخ مانشستر أمستردام أستوكهولم كوبنهاجن برشلونة مدريد بروكسل فيينا روما ميلانو إسطنبول والعديد من الوجهات الأخرى بالإضافة إلى عدة وجهات عربية منها دبي أبو ظبي الشارقة العين رأس الخيمة عجمان جدة الرياض المدينة القسيم الدمام حائل الكويت تونس الدار البيضاء الجزائر عمان مسقط بورتوسودان إنجامينا كانوا الدوحة البحرين بيروت أربيل بغداد، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الداخلية منها الأقصر أسوان شرم الشيخ الغردقة مرسى علم.





















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