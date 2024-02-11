مطار القاهرة يسير اليوم الأحد 548 رحلة لنقل 80 ألف راكب

(MENAFN
- Youm7) يسير مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد 548 رحلة طيران دولية وداخلية تنقل على متنها 80 ألف راكب.
وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار يستقبل على مدار 24 ساعه 278 رحلة وصول على منتهم 42745 إلى عدة وجهات مختلفة منها نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين موسكو بروكسل مانشستر كوبنهاجن أمستردام مدريد برشلونة جنيف فينا دوسلدورف ميونخ روما ميلانو والعديد من الوجهات الأوروبية الأخرى، بالإضافة إلى دبي أبو ظبي رأس الخيمة جدة الرياض المدينة القصيم حائل الدار البيضاء تونس إسطنبول الكويت دلهي كانوا إنجامينا زيورخ بيروت طرابلس دار السلام بغداد بورتوسودان نيروبي.
في حين يسير مطار القاهرة الدولي 270 رحلة ينقل على منتهم 37113 راكبا إلى وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أوربي فرانكفورت هامبورج برلين ميونخ مانشستر أمستردام أستوكهولم كوبنهاجن برشلونة مدريد بروكسل فيينا روما ميلانو إسطنبول والعديد من الوجهات الأخرى بالإضافة إلى عدة وجهات عربية منها دبي أبو ظبي الشارقة العين رأس الخيمة عجمان جدة الرياض المدينة القسيم الدمام حائل الكويت تونس الدار البيضاء الجزائر عمان مسقط بورتوسودان إنجامينا كانوا الدوحة البحرين بيروت أربيل بغداد، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الداخلية منها الأقصر أسوان شرم الشيخ الغردقة مرسى علم.
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