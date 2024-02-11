الكرملين: يجب على كييف الاعتراف بالواقع الجديد إذا كانت تريد السلام

MENAFN - Youm7) أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أنه يجب على كييف الاعتراف بالواقع الجديد مهما كان مؤلما إذا كانت تريد السلام، مشيرا إلى إمكانية إجراء مفاوضات سلام جديدة مع أوكرانيا فى هذه الحالة فقط.

وقال بيسكوف - فى مقابلة تلفزيونية مع الصحفى بافيل زاروبين، اليوم /الأحد/ - "إذا ذهبنا الآن إلى نفس المفاوضات السابقة، فهناك واقع مختلف تماما، وهذه الحقيقة المختلفة مهما كانت مؤلمة لنظام كييف يجب عليه الاعتراف بها".

وأضاف: "انتقال روسيا إلى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا كان الملاذ الأخير بعد حرمان موسكو من مناقشة مخاوفها المشروعة، وموسكو تفضل تحقيق أهداف العملية العسكرية عن طريق المسار السلمي، ولكن هذه العملية ستستمر إذا تم رفض المسار السلمى من قبل كييف".



ولفت إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اقترح أكثر من مرة اللجوء إلى الحوار من أجل حل جميع مخاوف روسيا السياسية والدبلوماسية، موضحا أنه كان بإمكان أوكرانيا التوصل إلى اتفاقات سلام مع روسيا فى مارس 2022 بتكاليف أقل، ولكنها لم تفعل ورفضت نتائج المفاوضات بناء على طلب الغرب.



ومن ناحية أخري، وصف بيسكوف، الرئيس الروسى بأنه "زعيم عالمى يلعب دورا رئيسيا وكبيرا"، مشيرا إلى أن الغرب يستمع لبوتين على الرغم من أنه يسعى إلى تشويه صورته.





وأشار إلى أن الصحفيين الغربيين ظلوا يطلبون إجراء مقابلة مع الرئيس الروسى منذ عامين، معتبرا أنه لا فائدة من إجراء مقابلة لأنهم لا يحاولون حتى تقديم معلومات متوازنة.



وبحسب بيسكوف، كان الصحفى الأمريكى تاكر كارلسون مستعدًا جيدًا لمقابلة الرئيس الروسي، قائلا "إن كارلسون يحاول بإخلاص حل الأمور، وقد أعطى الفرصة لجمهوره لمواصلة هذه المحاولات".



ونشرت مقابلة بوتين مع كارلسون خلال الساعات الأولى من أمس الأول /الجمعة/ 9 فبراير.. وقد تم تخصيص جزء كبير من المحادثة التى استمرت ساعتين للأزمة الأوكرانية وعلاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى والجنرالات الغربيين.. ووفقا للصحفى الأمريكي، فقد حاول إجراء مقابلة مع الزعيم الروسى العام الماضى إلا أن السلطات الأمريكية منعته من ذلك.