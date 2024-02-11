ألمانيا.. إلغاء رحلات جوية فى مطارى لايبزيج ودريسدن بسبب الإضراب

(MENAFN
- Youm7) ذكرت إذاعة MDR أن رحلات الطيران من مطارى لايبزيج ودريسدن قد تم إلغاؤها بسبب الإضراب التحذيرى الذى ينظمه موظفو المطار بدءا من يوم الأحد بدعوة من نقابة عمال فيردى.
وأشارت MDR إلى أن جميع الرحلات فى مطارات لايبزيج/جالى ودريسدن فى يوم الأحد قد تم إلغاؤها.
ومن المتوقع أن يستمر تأخير أو إلغاء الرحلات فى هذين المطارين حتى يوم الاثنين، حيث سيستمر الإضراب حتى مساء 12 فبراير.
وقال متحدث باسم مطار لايبزيج/جالى إن عدد رحلات الإقلاع والهيوط التى سيتم إلغاؤها قد تتجاوز المئة.
ووفق تقارير MDR تطالب نقابة فيردى بزيادة الأجور، وتعويض التضخم بقيمة 3000 يورو لموظفى شركة
Mitteldeutsche Flughafen
فى الأسابيع الأخيرة، واجه نظام النقل فى ألمانيا اضطرابات خطيرة: قام المزارعون المحتجون بإغلاق الطرق السريعة بالجرارات، وقام موظفو النقل فى المدينة بإضراب فى يوم الجمعة، وتعطلت الحركة الجوية يوم الخميس بسبب إضراب موظفى أمن المطار، وقبل ذلك بقليل أصيبت حركة السكك الحديدية بالشلل بسبب الإضراب القياسى من حيث طول المدة.
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