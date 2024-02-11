ألمانيا.. إلغاء رحلات جوية فى مطارى لايبزيج ودريسدن بسبب الإضراب

MENAFN - Youm7) ذكرت إذاعة MDR أن رحلات الطيران من مطارى لايبزيج ودريسدن قد تم إلغاؤها بسبب الإضراب التحذيرى الذى ينظمه موظفو المطار بدءا من يوم الأحد بدعوة من نقابة عمال فيردى.





وأشارت MDR إلى أن جميع الرحلات فى مطارات لايبزيج/جالى ودريسدن فى يوم الأحد قد تم إلغاؤها.





ومن المتوقع أن يستمر تأخير أو إلغاء الرحلات فى هذين المطارين حتى يوم الاثنين، حيث سيستمر الإضراب حتى مساء 12 فبراير.





وقال متحدث باسم مطار لايبزيج/جالى إن عدد رحلات الإقلاع والهيوط التى سيتم إلغاؤها قد تتجاوز المئة.





ووفق تقارير MDR تطالب نقابة فيردى بزيادة الأجور، وتعويض التضخم بقيمة 3000 يورو لموظفى شركة

Mitteldeutsche Flughafen





فى الأسابيع الأخيرة، واجه نظام النقل فى ألمانيا اضطرابات خطيرة: قام المزارعون المحتجون بإغلاق الطرق السريعة بالجرارات، وقام موظفو النقل فى المدينة بإضراب فى يوم الجمعة، وتعطلت الحركة الجوية يوم الخميس بسبب إضراب موظفى أمن المطار، وقبل ذلك بقليل أصيبت حركة السكك الحديدية بالشلل بسبب الإضراب القياسى من حيث طول المدة.