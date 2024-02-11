بايدن لنتنياهو: عملية رفح العسكرية يجب ألا تبدأ دون خطة تضمن سلامة النازحين

MENAFN - Youm7) أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكى جو بايدن، مكالمة مساء الأحد، تناولت آخر مستجدات الحرب فى غزة، بحسب سكاى نيوز.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أبلغ بايدن فى الاتصال أن الانتصار فى غزة يعنى السيطرة الأمنية عليها.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد بايدن خلال المكالمة على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز فى المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن فى أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الأمريكى بحسب البيت الأبيض على أن العملية العسكرية فى رفح يجب ألا تبدأ بدون خطة تضمن سلامة النازحين.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق.