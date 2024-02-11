بايدن لنتنياهو: عملية رفح العسكرية يجب ألا تبدأ دون خطة تضمن سلامة النازحين

(MENAFN
- Youm7) أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكى جو بايدن، مكالمة مساء الأحد، تناولت آخر مستجدات الحرب فى غزة، بحسب سكاى نيوز.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أبلغ بايدن فى الاتصال أن الانتصار فى غزة يعنى السيطرة الأمنية عليها.
من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
وشدد بايدن خلال المكالمة على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز فى المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن فى أقرب وقت ممكن.
وأكد الرئيس الأمريكى بحسب البيت الأبيض على أن العملية العسكرية فى رفح يجب ألا تبدأ بدون خطة تضمن سلامة النازحين.
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق.
MENAFN11022024000132011024ID1107838694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.