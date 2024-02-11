Sunday, 11 February 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن لنتنياهو: عملية رفح العسكرية يجب ألا تبدأ دون خطة تضمن سلامة النازحين

2/11/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكى جو بايدن، مكالمة مساء الأحد، تناولت آخر مستجدات الحرب فى غزة، بحسب سكاى نيوز.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أبلغ بايدن فى الاتصال أن الانتصار فى غزة يعنى السيطرة الأمنية عليها.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد بايدن خلال المكالمة على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز فى المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن فى أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الأمريكى بحسب البيت الأبيض على أن العملية العسكرية فى رفح يجب ألا تبدأ بدون خطة تضمن سلامة النازحين.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق.







MENAFN11022024000132011024ID1107838694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث