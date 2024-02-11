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العثور على قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية فى ولاية فلوريدا الأمريكية

2/11/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Youm7) عثر فريق بناء فى ولاية فلوريدا الأمريكية، على قنبلة خاملة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، يرجح أنها كانت باقية فى مطار عسكرى سابق منذ عقود.

وقرر خبراء قنابل من مقاطعة سيتروس وماكديل أن القنبلة كانت خاملة، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/.

وتم العثور على القنبلة، وهى من طراز M-65 بالقرب من مطار بروكسفيل تامبا باى بينما كان فريق العمل يقوم ببناء ما سيصبح كلية ويلتون سيمبسون التقنية.

واستخدم مطار بروكسفيل العسكري، وقاعدة ماكديل الجوية فى تامبا، ومطار درو العسكري، بدءا من عام 1942، لتدريب الطيارين والأطقم الأرضية خلال الحرب العالمية الثانية، بما فى ذلك أسراب القنابل.








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