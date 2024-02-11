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منتخب سيدات الريشة الطائرة على قمة المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا

2/11/2024 2:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) أقيم مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها على صالة رقم 4 باستاد القاهرة خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير الجاري.
وأسفرت قرعة فرق السيدات عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبي "أوغندا - نيجيريا".

فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من "جنوب أفريقيا - الجزائر - موريشيوس - الكاميرون".
وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".
وستخوض 3 دول هي: "زيمبابوي - سيشيل - غينيا الاستوائية" منافسات البطولة على صعيد الفردي والزوجي فقط.

ويتكون منتخب سيدات الفراعنة من: "ضحى هاني ونور يسري وجنا هشام وهنا زاهر ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع".

ويقود منتخبنا الوطني فنيًا، محمود عزت كمدير فني ومنير فايز في منصب المدرب العام.
الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.













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