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منتخب الصالات يفوز على السعودية وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا

2/11/2024 2:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) فاز منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب على نظيره السعودى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت اليوم فى اطار استعدادات المنتخب وتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب.



سجل أهداف منتخب مص مصطفى عيد ومحمد كوكى، وشهدت المباراة مشاركة العديد من العناصر الجديدة التى تم ضمها من بطولة الدورى المصرى لكرة الصالات.



وأبدى جهاد عرفة المدير الفني رضاه عن مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا واستيعابهم لفكر الجهاز الفني فى إطار عملية الاحلال والتجديد التى يقوم بها الجهاز الفنى حاليآ.



ويتابع محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات خطة تجهيز المنتخب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة،للظهور بمستوى مرضى والتأهل لكأس العالم المقبلة.



ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدرب عامًا، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤل المهمات.












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