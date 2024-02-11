موقف كريستو من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد بعد إصابة الخلفية

(MENAFN
- Youm7) تعرض محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، على هامش مشاركته في مباراة فريقه الودية "تراي ماتش" أمس السبت والتي أقيمت بين فريقين من لاعبي الفريق الأحمر في ختام التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح مصدر بالأهلي أن إصابة كريستو عبارة عن شد بسيط في العضلة الخلفية، وهو ما يعني أن اللاعب لن يلحق بالمباراة، لأن الشد سيحتاج من 7 إلى 10 أيام، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات.
شدد المصدر على أن كريستو لن يتمكن من السفر إلى الجزائر رفقة بعثة الأهلي لاستكمال برنامجه التأهيلي، على أن يكون جاهزا للمشاركة بعد مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة بدور المجموعات الإفريقي.
وقرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.
واستقر كولر على خوض فريقه مراناً صباح الأربعاء قبل بدء رحلة السفر إلى الجزائر عصر نفس اليوم استعداداً لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا.
ويضع مسئولو النادى الاهلى، فى الساعات الحالية، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها 16 فبراير الجاري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ48 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.
وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.
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