موقف كريستو من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد بعد إصابة الخلفية

MENAFN - Youm7) تعرض محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، على هامش مشاركته في مباراة فريقه الودية "تراي ماتش" أمس السبت والتي أقيمت بين فريقين من لاعبي الفريق الأحمر في ختام التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر بالأهلي أن إصابة كريستو عبارة عن شد بسيط في العضلة الخلفية، وهو ما يعني أن اللاعب لن يلحق بالمباراة، لأن الشد سيحتاج من 7 إلى 10 أيام، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات.

شدد المصدر على أن كريستو لن يتمكن من السفر إلى الجزائر رفقة بعثة الأهلي لاستكمال برنامجه التأهيلي، على أن يكون جاهزا للمشاركة بعد مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة بدور المجموعات الإفريقي.

وقرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.

واستقر كولر على خوض فريقه مراناً صباح الأربعاء قبل بدء رحلة السفر إلى الجزائر عصر نفس اليوم استعداداً لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا.

ويضع مسئولو النادى الاهلى، فى الساعات الحالية، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها 16 فبراير الجاري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ48 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.







