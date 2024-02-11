بيراميدز يوثق عقد المغربى وليد الكرتى بعد تمديده موسمين

(MENAFN
- Youm7) وثق مسئولو نادي بيراميدز، العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعدما نجحت الإدارة فى تمديد تعاقده الذى كان سينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما كان له أحقية التوقيع لأي ناد أخر في شهر يناير المقبل، دون انتظار الحصول على موافقة إدارة بيراميدز.
وأنهى مسئولو بيراميدز إجراءات توثيق العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى بعدما تم تمديده ليصبح مستمرًا مع الفريق السماوى لمدة موسمين مقبلين.
وكان مصدر فى بيراميدز كشف لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق إنه تم تمديد عقد وليد الكرتي لمدة موسم إضافي، حيث إن هناك بند في عقده مع بيراميدز، يمنح النادي احقية التمديد لموسم إضافي بعد انتهاء التعاقد، ثم تم تمديد التعاقد لموسم أخر ليصبح مجمل التجديد "موسمين"
ونجح بيراميدز في الانتقالات الشتوية المنتهية، فى التعاقد مع مروان حمدي قادماً من المصري، ومحمود زلاكا قادماً من سيراميكا، بينما رحل عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر إلى نادي الزمالك.
وقررت إدارة بيراميدز توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو وجهازه الأجنبي المعاون، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.
ويستأنف بيراميدز مشواره في الدوري الممتاز يوم 14 فبراير الجاري بمواجهة نادي زد في بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.
MENAFN11022024000132011024ID1107838689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.