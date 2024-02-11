بيراميدز يوثق عقد المغربى وليد الكرتى بعد تمديده موسمين

MENAFN - Youm7) وثق مسئولو نادي بيراميدز، العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعدما نجحت الإدارة فى تمديد تعاقده الذى كان سينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما كان له أحقية التوقيع لأي ناد أخر في شهر يناير المقبل، دون انتظار الحصول على موافقة إدارة بيراميدز.

وأنهى مسئولو بيراميدز إجراءات توثيق العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى بعدما تم تمديده ليصبح مستمرًا مع الفريق السماوى لمدة موسمين مقبلين.

وكان مصدر فى بيراميدز كشف لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق إنه تم تمديد عقد وليد الكرتي لمدة موسم إضافي، حيث إن هناك بند في عقده مع بيراميدز، يمنح النادي احقية التمديد لموسم إضافي بعد انتهاء التعاقد، ثم تم تمديد التعاقد لموسم أخر ليصبح مجمل التجديد "موسمين"

ونجح بيراميدز في الانتقالات الشتوية المنتهية، فى التعاقد مع مروان حمدي قادماً من المصري، ومحمود زلاكا قادماً من سيراميكا، بينما رحل عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر إلى نادي الزمالك.

وقررت إدارة بيراميدز توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو وجهازه الأجنبي المعاون، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.ويستأنف بيراميدز مشواره في الدوري الممتاز يوم 14 فبراير الجاري بمواجهة نادي زد في بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.