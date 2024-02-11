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الأوغندى موتيابا يشارك مع زمالك 2005 فى قمة بطولة الجمهورية أمام الأهلى

2/11/2024 2:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) يشارك الأوغندى ترافيس موتيابا لاعب فريق الزمالك الجديد، والمقيد تحت السن، مع فريق الناشئين مواليد 2005 فى قمة بطولة الجمهورية، أمام الأهلى، والتى ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك الأول، أن يشارك موتيابا مع فريق مواليد 2005 فى مواجهة الأهلى، حتى يكتسب المزيد من الخبرات.

وكانت إدارة الزمالك تعاقدت مع الأوغندي ترافيس موتيابا لمدة أربعة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.





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