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رئيس مجلس الأمة يعزي نظيره في الإمارات باستشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية بالصومال

2/11/2024 2:28:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد ببرقية تعزية إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر "العمل الإرهابي" الذي تعرض له عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء مهام عملهم في الصومال.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم "لهجوم إرهابي" في الصومال. (النهاية)

ع ع / م ص ع



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