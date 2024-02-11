رئيس مجلس الأمة يعزي نظيره في الإمارات باستشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية بالصومال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد ببرقية تعزية إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر "العمل الإرهابي" الذي تعرض له عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء مهام عملهم في الصومال.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم "لهجوم إرهابي" في الصومال. (النهاية)
ع ع / م ص ع
MENAFN11022024000071011013ID1107838687
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.