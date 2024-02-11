(الريان) القطري يتوج بلقب بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة بفوزه على (الكويت)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي
مسقط - 11 - 2 (كونا) -- توج فريق (الريان) القطري اليوم الأحد بلقب بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة إثر فوزه على (الكويت) الكويتي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية المقامة في الصالة الرئيسة لمجمع (صحار) الرياضي في عمان.
وبعد الانتهاء من جميع منافسات البطولة تصدر حامل اللقب (الريان) القطري المركز الأول وجاء (الكويت) الكويتي ثانيا و(العربي) القطري ثالثا و(الأهلي) البحريني رابعا.
واحتل (السيب) العماني المركز الخامس وجاء (القادسية) الكويتي سادسا و(صحار) العماني سابعا و(بني ياس) الإمارتي ثامنا و(الابتسام) السعودي تاسعا و(شباب الحسين) الأردني عاشرا في ترتيب القائمة.
واستطاع فريق (الريان) القطري ان يحصد اللقب مجددا إذ توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان العام الماضي تلاه (الكويت) الكويتي في المركز الثاني ثم (الشرطة) القطري ثالثا.
وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد ومدير لعبة كرة الطائرة في نادي الكويت الرياضي مصلح الرشيدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن فخره واعتزازه بأداء فريقه في البطولة وتمكنه من بلوغ المباراة النهائية وتحقيقه نتائج إيجابية ومشرفة تليق بمستوى الرياضة الكويتية بالرغم من قوة المنافسات بين الفرق المشاركة.
وهنأ نادي الكويت على هذا الإنجاز الرياضي الكبير وفوزه بجدارة واستحقاق بلقب الوصيف داعيا الفريق إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف التدريبات للوصول إلى التتويج واللقب في البطولات المقبلة.
واكد الرشيدي ان ما وصل إليه الفريق وما حققه كان نتيجة استعداداته الجيدة وتدريباته المتواصلة وجاهزيته البدنية العالية اضافة إلى المساندة الدائمة والدعم اللامحدود من أعضاء مجلس ادارة نادي الكويت الرياضي.
وأعرب عن شكره وتقديره لسلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ولنادي (صحار) الرياضي على توفير كافة السبل وتسخير جميع الإمكانات لنجاح البطولة مشيدا بكل من ساهم وشارك في تنظيم هذه البطولة التي "ظهرت بمستوى فني عال وتنافس كبير". (النهاية)
ن ف ع / ر س
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