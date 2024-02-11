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(الريان) القطري يتوج بلقب بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة بفوزه على (الكويت)

2/11/2024 2:28:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي
مسقط - 11 - 2 (كونا) -- توج فريق (الريان) القطري اليوم الأحد بلقب بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة إثر فوزه على (الكويت) الكويتي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية المقامة في الصالة الرئيسة لمجمع (صحار) الرياضي في عمان.
وبعد الانتهاء من جميع منافسات البطولة تصدر حامل اللقب (الريان) القطري المركز الأول وجاء (الكويت) الكويتي ثانيا و(العربي) القطري ثالثا و(الأهلي) البحريني رابعا.
واحتل (السيب) العماني المركز الخامس وجاء (القادسية) الكويتي سادسا و(صحار) العماني سابعا و(بني ياس) الإمارتي ثامنا و(الابتسام) السعودي تاسعا و(شباب الحسين) الأردني عاشرا في ترتيب القائمة.
واستطاع فريق (الريان) القطري ان يحصد اللقب مجددا إذ توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان العام الماضي تلاه (الكويت) الكويتي في المركز الثاني ثم (الشرطة) القطري ثالثا.
وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد ومدير لعبة كرة الطائرة في نادي الكويت الرياضي مصلح الرشيدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن فخره واعتزازه بأداء فريقه في البطولة وتمكنه من بلوغ المباراة النهائية وتحقيقه نتائج إيجابية ومشرفة تليق بمستوى الرياضة الكويتية بالرغم من قوة المنافسات بين الفرق المشاركة.
وهنأ نادي الكويت على هذا الإنجاز الرياضي الكبير وفوزه بجدارة واستحقاق بلقب الوصيف داعيا الفريق إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف التدريبات للوصول إلى التتويج واللقب في البطولات المقبلة.
واكد الرشيدي ان ما وصل إليه الفريق وما حققه كان نتيجة استعداداته الجيدة وتدريباته المتواصلة وجاهزيته البدنية العالية اضافة إلى المساندة الدائمة والدعم اللامحدود من أعضاء مجلس ادارة نادي الكويت الرياضي.
وأعرب عن شكره وتقديره لسلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ولنادي (صحار) الرياضي على توفير كافة السبل وتسخير جميع الإمكانات لنجاح البطولة مشيدا بكل من ساهم وشارك في تنظيم هذه البطولة التي "ظهرت بمستوى فني عال وتنافس كبير". (النهاية)

ن ف ع / ر س



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