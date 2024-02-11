وزير الخارجية الكويتي يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد

وزير الخارجية الكويتي يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد
التاريخ
2/11/2024 2:28:57 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- استقبل وزير الخارجية عبدالله اليحيا مساء اليوم الأحد في مطار الكويت الدولي وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت. (النهاية)
ن م ع / ع ع ح
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