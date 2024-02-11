الفحيحيل يفوز على النصر (2 - 1) في انطلاق منافسات الجولة الـ15 من دوري زين الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- فاز فريق نادي الفحيحيل لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره النصر بنتيجة (2 - 1) في انطلاق منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
وباغت الفحيحيل خصمه وسجل في الدقيقة الثالثة هدف التقدم عبر وليام باروس ثم أضاف زميله فيتور دا سيلفا الهدف الثاني بطريقة (اكروباتية) في الدقيقة الـ11.
وفي الشوط الثاني حاول النصر العودة إلى اللقاء الذي أقيم على ملعبه (استاد علي صباح السالم) وتمكن من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة الـ81 أحرزه إبراهيم الظفيري.
بهذه النتيجة رفع الفحيحيل رصيده إلى النقطة الـ18 يشغل بها المركز السادس مؤقتا فيما أبقى النصر على نقاطه الـ21 بالمركز الرابع.
وتستكمل مباريات الجولة غدا الاثنين بلقاء السالمية مع الشباب والعربي مع الجهراء فيما تختتم بعد غد بمواجهتي كاظمة وخيطان والكويت مع القادسية. (النهاية)
س ع د / ع ع ح
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