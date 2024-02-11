Sunday, 11 February 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تؤكد أنها عملت منذ اشتعال الأحداث في غزة على فتح معبر (رفح) لتقديم المساعدات للفلسطينيين

2/11/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 2 (كونا) -- أكد وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار اليوم الأحد أن بلاده عملت ومنذ الساعات الأولى لاشتعال الأحداث في قطاع غزة على فتح معبر (رفح) لتقديم المساعدات الطبية والاغاثية للمصابين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال لقاء بين عبدالغفار مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي لدولة قطر لولوة الخاطر على هامش زيارته الى (الدوحة) لبحث زيادة المساعدات الصحية المقدمة من كلا البلدين للفلسطينيين في غزة.
وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع تطرق إلى جاهزية المستشفيات في كل من مصر وقطر لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية للجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لاعتداءات غاشمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف عبدالغفار أن بلاده استقبلت أكثر من 2200 مصاب فلسطيني لتلقي العلاج إضافة الى إجراء أكثر من 1300 عملية جراحية للجرحى الفلسطينيين من أهالي غزة في مستشفيات الوزارة بمختلف المحافظات المصرية.
وأشار الى تقديم بلاده مساعدات انسانية وإغاثية الى الفلسطينيين في غزة تصل إلى 140 ألف طن من المساعدات المختلفة محملة على ما يقرب من 9500 شاحنة.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

ا س م / م ع ح ع




MENAFN11022024000071011013ID1107838683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث