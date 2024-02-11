مصر تؤكد أنها عملت منذ اشتعال الأحداث في غزة على فتح معبر (رفح) لتقديم المساعدات للفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 2 (كونا) -- أكد وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار اليوم الأحد أن بلاده عملت ومنذ الساعات الأولى لاشتعال الأحداث في قطاع غزة على فتح معبر (رفح) لتقديم المساعدات الطبية والاغاثية للمصابين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال لقاء بين عبدالغفار مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي لدولة قطر لولوة الخاطر على هامش زيارته الى (الدوحة) لبحث زيادة المساعدات الصحية المقدمة من كلا البلدين للفلسطينيين في غزة.
وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع تطرق إلى جاهزية المستشفيات في كل من مصر وقطر لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية للجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لاعتداءات غاشمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف عبدالغفار أن بلاده استقبلت أكثر من 2200 مصاب فلسطيني لتلقي العلاج إضافة الى إجراء أكثر من 1300 عملية جراحية للجرحى الفلسطينيين من أهالي غزة في مستشفيات الوزارة بمختلف المحافظات المصرية.
وأشار الى تقديم بلاده مساعدات انسانية وإغاثية الى الفلسطينيين في غزة تصل إلى 140 ألف طن من المساعدات المختلفة محملة على ما يقرب من 9500 شاحنة.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
ا س م / م ع ح ع
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