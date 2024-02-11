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الرئاسة التركية: أردوغان يزور الإمارات ومصر الأسبوع الجاري

2/11/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 11 - 2 (كونا) -- أعلنت دائرة الإتصال في الرئاسة التركية اليوم الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر في الفترة بين (12 - 14) فبراير الجاري.
وقالت في بيان إن أردوغان سيشارك في 13 فبراير كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي ستقام في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وأوضحت أن أردوغان سيلقي كلمة رئيسية في القمة التي تجمع مسؤولين حكوميين من مختلف البلدان وممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ومراكز الفكر ووسائل الإعلام ورجال وسيدات الأعمال.
وبحسب البيان من المنتظر أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة وفي مقدمتهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.
وفيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي إلى القاهرة قالت دائرة الاتصال إن المحادثات التي ستجرى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.
وأشارت إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة فضلا عن العلاقات الثنائية. (النهاية)

ا ع س / م م ج




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