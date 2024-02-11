الرئاسة التركية: أردوغان يزور الإمارات ومصر الأسبوع الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 11 - 2 (كونا) -- أعلنت دائرة الإتصال في الرئاسة التركية اليوم الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر في الفترة بين (12 - 14) فبراير الجاري.
وقالت في بيان إن أردوغان سيشارك في 13 فبراير كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي ستقام في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وأوضحت أن أردوغان سيلقي كلمة رئيسية في القمة التي تجمع مسؤولين حكوميين من مختلف البلدان وممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ومراكز الفكر ووسائل الإعلام ورجال وسيدات الأعمال.
وبحسب البيان من المنتظر أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة وفي مقدمتهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.
وفيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي إلى القاهرة قالت دائرة الاتصال إن المحادثات التي ستجرى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.
وأشارت إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة فضلا عن العلاقات الثنائية. (النهاية)
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