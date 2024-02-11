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انطلاق منافسات بطولة (قطر توتال إنرجيز) للتنس للسيدات 2024

2/11/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد منافسات الدور الأول الرئيسي لبطولة (قطر توتال إنرجيز) للتنس للسيدات 2024 في نسختها ال22 في قطر.
وتأهلت إلى الدور الثاني اللاعبة التشيكية كارتينا سيناكوفا المصنفة (22 عالميا) بفوزها على الكرواتية دونا فيتش (28 عالميا) بمجموعتين 7 ـ 5 و6 ـ 1.
كما صعدت إلى نفس الدور الأوكرانية مارتا كوستوك (30 عالميا) بتغلبها على الأمريكية كارولين دوليهايد بواقع 6 ـ 3 و7 ـ 5.
وفي الدور الأول أيضا حققت اللاعبة البلجيكية جريت مينان (54 عالميا) فوزا سهلا على الألمانية ماريا تاتانيا بواقع 6 ـ 1 و6 ـ 1 فيما تغلبت الروسية إيكتارينا اليكسندروفا (19 عالميا) على البلغارية فيكتوريا توموفا (64 عالميا) بواقع 7 ـ 6 و6 ـ 3.
بدورها تأهلت اللاعبة الأوكرانية ليسيا تشيرينكو (37 عالميا) إلى الدور الثاني بفوزها الصعب على التركية زينب سونمير (184 عالميا) بواقع 7 ـ 5 و6 ـ 3.
وكانت قرعة البطولة التي تستمر حتى السبت المقبل قد جنبت القرعة المصنفات الأوليات على مستوى العالم من خوض منافسات الدور الرئيسي الذي سيقام على مدى يومين بمشاركة 64 لاعبة على أن يشاركن من الدور الثاني المقرر بعد غد الثلاثاء.
وتشارك في البطولة جميع المصنفات وهن البولندية إيجا شيفيونتيك المصنفة الأولى والأمريكية كوكو غوف المصنفة الثانية والروسية إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة والتونسية أنس جابر المصنفة الرابعة والصينية شينغ كينوين المصنفة الخامسة والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة السادسة واليونانية ماريا سكاري المصنفة السابعة واللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة الثامنة. (النهاية)

س س س / ر س



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