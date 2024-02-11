انطلاق منافسات بطولة (قطر توتال إنرجيز) للتنس للسيدات 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد منافسات الدور الأول الرئيسي لبطولة (قطر توتال إنرجيز) للتنس للسيدات 2024 في نسختها ال22 في قطر.
وتأهلت إلى الدور الثاني اللاعبة التشيكية كارتينا سيناكوفا المصنفة (22 عالميا) بفوزها على الكرواتية دونا فيتش (28 عالميا) بمجموعتين 7 ـ 5 و6 ـ 1.
كما صعدت إلى نفس الدور الأوكرانية مارتا كوستوك (30 عالميا) بتغلبها على الأمريكية كارولين دوليهايد بواقع 6 ـ 3 و7 ـ 5.
وفي الدور الأول أيضا حققت اللاعبة البلجيكية جريت مينان (54 عالميا) فوزا سهلا على الألمانية ماريا تاتانيا بواقع 6 ـ 1 و6 ـ 1 فيما تغلبت الروسية إيكتارينا اليكسندروفا (19 عالميا) على البلغارية فيكتوريا توموفا (64 عالميا) بواقع 7 ـ 6 و6 ـ 3.
بدورها تأهلت اللاعبة الأوكرانية ليسيا تشيرينكو (37 عالميا) إلى الدور الثاني بفوزها الصعب على التركية زينب سونمير (184 عالميا) بواقع 7 ـ 5 و6 ـ 3.
وكانت قرعة البطولة التي تستمر حتى السبت المقبل قد جنبت القرعة المصنفات الأوليات على مستوى العالم من خوض منافسات الدور الرئيسي الذي سيقام على مدى يومين بمشاركة 64 لاعبة على أن يشاركن من الدور الثاني المقرر بعد غد الثلاثاء.
وتشارك في البطولة جميع المصنفات وهن البولندية إيجا شيفيونتيك المصنفة الأولى والأمريكية كوكو غوف المصنفة الثانية والروسية إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة والتونسية أنس جابر المصنفة الرابعة والصينية شينغ كينوين المصنفة الخامسة والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة السادسة واليونانية ماريا سكاري المصنفة السابعة واللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة الثامنة. (النهاية)
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