مصر تحذر من عواقب وخيمة لاجتياح رفح الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 2 (كونا) -- حذرت مصر اليوم الأحد من العواقب الوخيمة لاجتياح مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة ولاسيما مع تكدس اكثر من 4ر1 مليون نازح فلسطيني في رقعة جغرافية ضيقة.
وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على "رفض القاهرة الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب غزة".
وطالبت مصر في هذا الإطار بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية التي باتت تأوي ما يقرب من 4ر1 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.
ودعت مصر مجددا القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتجاوب مع تلك الجهود لوقف الحرب على غزة وتجنب اتخاذ اجراءات من شأنها زيادة تعقيد الموقف والإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.
وأكدت مواصلة اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف الدولية والاقليمية من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في غزة وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واعتبرت أن استهداف حكومة الاحتلال الاسرائيلي شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار انتهاجها لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية هو بمثابة " إسهام فعلى في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته".
وشددت مصر في بيانها على أن هذا المسلك من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي يعد "انتهاكا واضحا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة". (النهاية)
م م
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