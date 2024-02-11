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مصر تحذر من عواقب وخيمة لاجتياح رفح الفلسطينية

2/11/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 2 (كونا) -- حذرت مصر اليوم الأحد من العواقب الوخيمة لاجتياح مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة ولاسيما مع تكدس اكثر من 4ر1 مليون نازح فلسطيني في رقعة جغرافية ضيقة.
وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على "رفض القاهرة الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب غزة".
وطالبت مصر في هذا الإطار بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية التي باتت تأوي ما يقرب من 4ر1 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.
ودعت مصر مجددا القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتجاوب مع تلك الجهود لوقف الحرب على غزة وتجنب اتخاذ اجراءات من شأنها زيادة تعقيد الموقف والإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.
وأكدت مواصلة اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف الدولية والاقليمية من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في غزة وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واعتبرت أن استهداف حكومة الاحتلال الاسرائيلي شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار انتهاجها لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية هو بمثابة " إسهام فعلى في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته".
وشددت مصر في بيانها على أن هذا المسلك من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي يعد "انتهاكا واضحا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة". (النهاية)

م م



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