وزير الصحة المصري يزور الجرحى الفلسطينيين الذين يعالجون في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 2 (كونا) -- زار وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار اليوم الاحد عددا من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في قطر برفقة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر.
واطلع وزير الصحة والسكان خلال جولته على الحالة الصحية للجرحى الفلسطينيين وطبيعة إصابتهم وعلى خطط علاجهم وظروف إقامتهم والتسهيلات المقدمة لهم طيلة فترة العلاج.
وثمن الوزير عبدالغفار في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها دولة قطر لفائدة الجرحى الفلسطينيين واستقبالهم في أرقى المستشفيات التي تضم كوادر طبية مميزة وأحدث الأجهزة الطبية بما يساهم في تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية".
كما تحدث في هذا السياق عن التنسيق بين قطر ومصر مؤكدا أن التعاون بين الجانبين مهم جدا وساهم في نجاح مبادرة علاج الجرحى الفلسطينيين في الدوحة.
من جانبها عبرت الخاطر في تصريح مماثل عن تقدير قطر للتعاون الوثيق مع مصر لاسيما وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري في علاج الجرحى الفلسطينيين مشيرة في هذا الصدد إلى أن معظم الجرحى تلقوا العلاج أولا في مصر قبل نقلهم إلى قطر لاستكماله.
يذكر أن قطر استقبلت حتى الآن 15 دفعة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة لعلاجهم في الدوحة وذلك ضمن مبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع. (النهاية)
س س س / م م ج
MENAFN11022024000071011013ID1107838678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.