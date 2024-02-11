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وزير الصحة المصري يزور الجرحى الفلسطينيين الذين يعالجون في قطر

2/11/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 2 (كونا) -- زار وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار اليوم الاحد عددا من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في قطر برفقة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر.
واطلع وزير الصحة والسكان خلال جولته على الحالة الصحية للجرحى الفلسطينيين وطبيعة إصابتهم وعلى خطط علاجهم وظروف إقامتهم والتسهيلات المقدمة لهم طيلة فترة العلاج.
وثمن الوزير عبدالغفار في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها دولة قطر لفائدة الجرحى الفلسطينيين واستقبالهم في أرقى المستشفيات التي تضم كوادر طبية مميزة وأحدث الأجهزة الطبية بما يساهم في تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية".
كما تحدث في هذا السياق عن التنسيق بين قطر ومصر مؤكدا أن التعاون بين الجانبين مهم جدا وساهم في نجاح مبادرة علاج الجرحى الفلسطينيين في الدوحة.
من جانبها عبرت الخاطر في تصريح مماثل عن تقدير قطر للتعاون الوثيق مع مصر لاسيما وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري في علاج الجرحى الفلسطينيين مشيرة في هذا الصدد إلى أن معظم الجرحى تلقوا العلاج أولا في مصر قبل نقلهم إلى قطر لاستكماله.
يذكر أن قطر استقبلت حتى الآن 15 دفعة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة لعلاجهم في الدوحة وذلك ضمن مبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع. (النهاية)

س س س / م م ج




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