إربد تتصدر اليوم الثاني من بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- تصدرت تربية إربد منافسات اليوم الثاني من بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وجرت منافسات اليوم الأحد، بحضور مندوب وزير التربية والتعليم مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور أجمل طويقات، على ملاعب مدارس البكالوريا؛ حيث أقيمت فعاليات الحواجز والوثب الطويل والوثب العالي والتتابع المتنوع.

وكان ترتيب الميداليات في منافسات اليوم تربية إربد، 3 ذهبية و2 فضية و2 برونزية، وتربية لواء الجامعة 3 ذهبية و2 فضية 1 برونزية، والزرقاء الأولى 2 ذهبية، 2 فضية، 2 برونزية، عمان 2 ذهبية، 3 برونزية، والرمثا ذهبية واحدة، وبرونزية واحدة، وجرش ذهبية واحدة، والمفرق ذهبية واحدة، و الثقافة العسكرية ذهبية واحدة، والزرقاء الثانية حازت على فضيتين وبرونزية واحدة، مثلما القويسمة على فضيتين، وعجلون فضية واحدة وبرونزية واحدة، وماركا فضية واحدة، وبرونزية واحدة، والكورة فضية واحدة، وبني عبيد فضية واحدة.

كما حازت تربية الرصيفة على برونزيتين، والأغوار الشمالية برونزية واحدة، بالإضافة إلى دير علا التي حظيت ببرونزية واحدة.

وتستكمل يوم غد الاثنين فعاليات الجري والوثب على مضمار مدرسة البكالوريا؛ حيث تقام فعاليات الطلاب للمرحلة الأساسية العليا والثانوي.

--(بترا)

ع س/ب ع/ هـ ح

11/02/2024 22:08:17