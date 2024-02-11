الملك يهاتف نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يثني على جهود النشامى وأدائهم المميزين ببطولة كأس آسيا.

عمان 11 شباط (بترا)-هاتف جلالة الملك عبدالله الثاني نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم، مثنيا على جهودهم وأدائهم المميزين في بطولة كأس آسيا، التي اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، وحلّ فيها منتخبنا بالمركز الثاني.

واعتبر جلالته خلال الاتصال، مساء اليوم الأحد، أن وصول المنتخب الوطني للنهائي والمنافسة على لقب كأس آسيا إنجاز تاريخي، "يبيض الوجه ويرفع الرأس"، متمنيا لهم التوفيق في قادم الأيام.

وعبر جلالة الملك عن تقديره لأداء المنتخب الرفيع في البطولة، والذي أظهر الروح المعنوية العالية للأردني.

وأكد جلالته دعمه للمنتخب الوطني، الذي يجب أن يبني على هذا الإنجاز والتحضير للمستقبل، معربا عن شكره لجميع اللاعبين وللمدرب وللطواقم المرافقة على عطائهم المميز.

--(بترا)

أز/ع ط

11/02/2024 21:23:48