ورشة عمل لتسويق تلفريك عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 11 شباط (بترا)- عقدت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الأحد، في القرية الحضرية ورشة عمل بمشاركة المناطق التنموية ومديرية السياحية في المحافظة بهدف الاتفاق على خطة ترويجية تسويقية لتلفريك عجلون .
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات إنه جرى اخيرا إطلاق رحلات مباشرة من محافظة إربد إلى تلفريك عجلون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من خلال شركة النقليات السياحية الأردنية "جت" الأمر الذي من شأنه زيادة أعداد زوار المحافظة ما ينعكس ايجابا على الحركة السياحية بشكل عام .
واضاف أن الخطة التسويقية والترويجية لتلفريك عجلون تشمل إقامة برامج ونشاطات في المناسبات الوطنية والعطل الرسمية كاقامة حفل إفطار جماعي للأيتام في المحافظة وبناء بيت شعر وتقديم القهوة العربية للسياح العرب الذين يستمتعون بهذه الطقوس والاجواء اضافة الى تكريم عدد من عمال الوطن خلال حفل سيقام بمناسبة عيد العمال ودعوة أصحاب الطيور الأليفة بهدف التقاط الصور التذكارية للسياح والزوار .
وأكد رئيس البلدية حمزة الزغول ضرورة تكاتف جميع الجهود للنهوض بالواقع السياحي في المحافظة من خلال استغلال التلفريك في إقامة بازارات وأسواق موسمية أو دائمة لتسويق المنتجات العجلونية لضمان عدم عرض المنتجات بطرية عشوائية داخل التلفريك .
وقدم مدير سياحة المحافظة فراس خطاطبة ومساعد رئيس البلدية محمد علي القضاة وعدد من أصحاب العلاقة في البلدية مقترحات حول كيفية توظيف الميز النسبية التي تمتاز بها عجلون ورسم مسارات سياحية تسهم بجذب المزيد من السياح للمحافظة .
--(بترا)
ع.ف /أز/ ع ط
11/02/2024 20:44:29
MENAFN11022024000117011021ID1107838673
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