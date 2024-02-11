فرع نقابة المهندسين بالزرقاء يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء11 شباط(بترا)-نظمت اللجنة الإجتماعيةفي نقابة المهندسين في الزرقاء ،حفلا دينياً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك في مقر الفرع، برعاية رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين الأردنيين/ الزرقاء الدكتور خالد البلوي،وحضور مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، وعدد من ممثلي المجتمع المحلي.

واستهل المهندس خالد البلوي،الإحتفال بدعوة الحضور للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا إثر العدوان الغاشم على قطاع غزة وعلى شهداء فلسطين وشهداء الجيش العربي ،مستذكراً مناقب هذه الذكرى الطيبة التي يرتبط ذكر اسمها بالمسجد الأقصى المبارك، ودور القيادة الهاشمية في الحفاظ على المقدسات من خلال الوصاية عليها، ودورها في دعم الأشقاء في غزة وفلسطين الذي يتوافق مع موقف الشعب الاردني الملتف حولها الرافض للعدوان على غزة.

من جانبه تحدث ضيف الحفل الباحث الدكتور صادق شديفات، عن رحلة الإسراء والمعراج، مستذكراً معاني وقيمة هذه الذكرى الطيبة في جوانب حياتنا المختلفة.

وعرض رئيس اللجنة الاجتماعية المهندس نايف الدغمي ،خلال كلمته الترحيبية،أهداف وإنجازات اللجنة،حيث تأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الاجتماعية في الفرع، بهدف تحقيق روح التعارف والتعاون والتحفيز الإيجابي بين المهندسين.

وتضمن الحفل وصلات إنشادية متنوعة بالإضافة إلى توزيع كتب دينية على الحضور.

--(بترا)

ع ض/أز /ع ط

11/02/2024 20:39:31