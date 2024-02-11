فرع نقابة المهندسين بالزرقاء يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء11 شباط(بترا)-نظمت اللجنة الإجتماعيةفي نقابة المهندسين في الزرقاء ،حفلا دينياً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك في مقر الفرع، برعاية رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين الأردنيين/ الزرقاء الدكتور خالد البلوي،وحضور مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، وعدد من ممثلي المجتمع المحلي.
واستهل المهندس خالد البلوي،الإحتفال بدعوة الحضور للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا إثر العدوان الغاشم على قطاع غزة وعلى شهداء فلسطين وشهداء الجيش العربي ،مستذكراً مناقب هذه الذكرى الطيبة التي يرتبط ذكر اسمها بالمسجد الأقصى المبارك، ودور القيادة الهاشمية في الحفاظ على المقدسات من خلال الوصاية عليها، ودورها في دعم الأشقاء في غزة وفلسطين الذي يتوافق مع موقف الشعب الاردني الملتف حولها الرافض للعدوان على غزة.
من جانبه تحدث ضيف الحفل الباحث الدكتور صادق شديفات، عن رحلة الإسراء والمعراج، مستذكراً معاني وقيمة هذه الذكرى الطيبة في جوانب حياتنا المختلفة.
وعرض رئيس اللجنة الاجتماعية المهندس نايف الدغمي ،خلال كلمته الترحيبية،أهداف وإنجازات اللجنة،حيث تأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الاجتماعية في الفرع، بهدف تحقيق روح التعارف والتعاون والتحفيز الإيجابي بين المهندسين.
وتضمن الحفل وصلات إنشادية متنوعة بالإضافة إلى توزيع كتب دينية على الحضور.
--(بترا)
ع ض/أز /ع ط
11/02/2024 20:39:31
MENAFN11022024000117011021ID1107838672
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