بحث التعاون مشترك بين بلدية كفرنجة وشركة الاختيار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 11 شباط (بترا)- بحث رئيس بلدية كفرنجة الدكتور فوزات فريحات اليوم الأحد، مع مدير عام شركة الاختيار المناسب للإدارة والتطوير ابتسام جبر التعاون المشترك لإقامة الانشطة والبرامج التي تخدم المجتمع المحلي.
وقال متصرف اللواء الدكتور عطالله النويقه إن مثل هذه اللقاءات تؤكد أهمية التعاون الفعال بين البلدية والشركات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بدور شركة الاختيار المناسب في دعم مبادرات التطوير والمشاريع الاجتماعية.
وأكد رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية والازدهار في البلدية مشيدا بجهود شركة الاختيار المناسب لتتفيذ الزيارات الميدانية للبلديات بهدف تعزيز و بناء شراكات مستدامة معها.
وقالت جبر إن اللقاء يأتي في إطار جهود تعزيز التعاون المجتمعي والتنمية المحلية لدعم وتطوير المجتمع المحلي بالانشطة والبرامج المشتركة.
--(بترا)
ع ف/أز/ ع ط
11/02/2024 20:37:34
MENAFN11022024000117011021ID1107838671
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