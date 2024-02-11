بحث التعاون مشترك بين بلدية كفرنجة وشركة الاختيار

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 11 شباط (بترا)- بحث رئيس بلدية كفرنجة الدكتور فوزات فريحات اليوم الأحد، مع مدير عام شركة الاختيار المناسب للإدارة والتطوير ابتسام جبر التعاون المشترك لإقامة الانشطة والبرامج التي تخدم المجتمع المحلي.

وقال متصرف اللواء الدكتور عطالله النويقه إن مثل هذه اللقاءات تؤكد أهمية التعاون الفعال بين البلدية والشركات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بدور شركة الاختيار المناسب في دعم مبادرات التطوير والمشاريع الاجتماعية.

وأكد رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية والازدهار في البلدية مشيدا بجهود شركة الاختيار المناسب لتتفيذ الزيارات الميدانية للبلديات بهدف تعزيز و بناء شراكات مستدامة معها.

وقالت جبر إن اللقاء يأتي في إطار جهود تعزيز التعاون المجتمعي والتنمية المحلية لدعم وتطوير المجتمع المحلي بالانشطة والبرامج المشتركة.

--(بترا)

ع ف/أز/ ع ط

11/02/2024 20:37:34

