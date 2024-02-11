إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لتكميلية التوجيهي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11شباط -(بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة / كلية إلى أخرى لخريجي الدورة التكميلية 2024.

وبينت الوزارة انه بلغ عدد طلبة مرحلة البكالوريوس الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب الانتقال (327) طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الذين تم قبولهم من طلبة إساءة الاختيار (532) طالبا وطالبة.

أما في مرحلة الدبلوم المتوسط فقد بلغ عدد الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب الانتقال (299) طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الطلاب الذين تم قبولهم من طلاب إساءة الاختيار (507) .

ولفتت الوزارة إلى أن الوحدة قامت بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية، ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الانتقال دعت الوزارة الطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط التالي:

-(بترا)

أ ر/أز/ ع ط

11/02/2024 20:35:53

