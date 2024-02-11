بحث التعاون المشترك بين جامعتي الألمانية الأردنية وبيروت العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 11 شباط (بترا)- بحث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي لدى لقائه اليوم رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد المجيد والوفد المرافق بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والرئيس الفخري لخريجي جامعة بيروت العربية في الأردن توفيق كريشان أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.
وعرض الحلحولي مراحل تأسيس الجامعة الألمانية الأردنية لتكون على غرار الجامعات الألمانية في العلوم التطبيقية التي تمزج بين الجانبين النظري والعملي وترفد الوطن بالكفاءات المؤهلة القادرة على إحداث تغييرات إيجابية في مجال التخصصات التي توفرها وهي الهندسة والعلوم الاداريه واللغات.
واشار إلى أن الجامعة تركز على الريادة وخدمة المجتمع والبحث العلمي وتعليم الطلاب اللغة الألمانية وإكسابهم مهارات التواصل المتنوعة للتسهيل عليهم خلال سنة المانيا الرابعة الإجبارية التي يقضيها الطلبة في الجامعات والشركات الصناعية الألمانية ، معربا عن استعداد الجامعة للتعاون في المجالات المقترحة وعمل مشاريع مشتركة تخدم الجامعتين .
من جهته قدم عبد المجيد ايجازا حول جامعة بيروت العربية وكلياتها وتخصصاتها ، لافتا الى إمكانية بناء علاقات تشاركية والتعاون في مجال التبادل الثقافي والبحث العلمي .
وفي نهاية اللقاء جال الوفد في عدد من مرافق الجامعة منها مكتبة الجامعة وعمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة وتعرف على دورها في تعزيز ثقافة الريادة والابتكار في المجتمع.
--(بترا)
ج ب/ ع ط
11/02/2024 20:33:35
MENAFN11022024000117011021ID1107838669
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