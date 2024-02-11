بحث التعاون المشترك بين جامعتي الألمانية الأردنية وبيروت العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 11 شباط (بترا)- بحث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي لدى لقائه اليوم رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد المجيد والوفد المرافق بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والرئيس الفخري لخريجي جامعة بيروت العربية في الأردن توفيق كريشان أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

وعرض الحلحولي مراحل تأسيس الجامعة الألمانية الأردنية لتكون على غرار الجامعات الألمانية في العلوم التطبيقية التي تمزج بين الجانبين النظري والعملي وترفد الوطن بالكفاءات المؤهلة القادرة على إحداث تغييرات إيجابية في مجال التخصصات التي توفرها وهي الهندسة والعلوم الاداريه واللغات.

واشار إلى أن الجامعة تركز على الريادة وخدمة المجتمع والبحث العلمي وتعليم الطلاب اللغة الألمانية وإكسابهم مهارات التواصل المتنوعة للتسهيل عليهم خلال سنة المانيا الرابعة الإجبارية التي يقضيها الطلبة في الجامعات والشركات الصناعية الألمانية ، معربا عن استعداد الجامعة للتعاون في المجالات المقترحة وعمل مشاريع مشتركة تخدم الجامعتين .

من جهته قدم عبد المجيد ايجازا حول جامعة بيروت العربية وكلياتها وتخصصاتها ، لافتا الى إمكانية بناء علاقات تشاركية والتعاون في مجال التبادل الثقافي والبحث العلمي .

وفي نهاية اللقاء جال الوفد في عدد من مرافق الجامعة منها مكتبة الجامعة وعمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة وتعرف على دورها في تعزيز ثقافة الريادة والابتكار في المجتمع.

--(بترا)

ج ب/ ع ط

11/02/2024 20:33:35