حصول قسم الكيمياء بالجامعة الهاشمية على الاعتماد الدولي الكندي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 11شباط(بترا)- حصل قسم الكيمياء في كلية العلوم بالجامعة الهاشمية على الاعتماد الدولي الكندي من قبل الجمعية الكندية للكيمياء والذي يعد من أبرز الاعتمادات الدولية في هذا المجال،حيث جرى منح الإعتماد لبرنامج الكيماء في كلية العلوم اعتمادًا كاملًا لـ 8 سنوات من 2023-2031، وهي المدة الأقصى للاعتماد وفق تقرير نتائج الاعتماد.
ويتمتع اعتماد الجمعية الكندية للكيمياء بالعديد من المزايا بما في ذلك توفير الاعتراف على المستوى الدولي بالجودة العالية للكيمياء والبرامج ذات الصلة الوثيقة، والذي يتم من خلال مراجعة التجهيزات اللوجستية، المختبرات، الخطط التدريسية، محتوى المواد التدريسية، أساليب التدريس، أعمال الطلبة، الإمتحانات لإثبات ان مخرجات التعليم تزود الخريجين فعلا بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل.
وبين رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عوني اطرادات أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بتبني ومتابعة حثيثة،وعلى مدار العام السابق من رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون ومجالس الحاكمية في الجامعة،مؤكداً دور الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة قسم الكيمياء وكلية العلوم وبالدور الداعم لعمادات وكليات ووحدات ودوائر الجامعة ذات العلاقة.
وأشار الدكتور اطرادات إلى اعتزازه واعجابه بالجهد الكبير الذي انجزمن قبل قسم الكيمياء لتحقيق كافة متطلبات اعتماد ال CSC بما في ذلك اعداد كافة الملفات والتقارير بما يحقق معايير الاعتماد الدولي وبما يتسق مع مخرجات التعلم المطلوبة لهذه الغاية على مستوى البرنامج والمواد والخطة الدراسية والمختبرات العملية.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
11/02/2024 20:23:13
MENAFN11022024000117011021ID1107838668
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