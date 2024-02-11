حصول قسم الكيمياء بالجامعة الهاشمية على الاعتماد الدولي الكندي

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الزرقاء 11شباط(بترا)- حصل قسم الكيمياء في كلية العلوم بالجامعة الهاشمية على الاعتماد الدولي الكندي من قبل الجمعية الكندية للكيمياء والذي يعد من أبرز الاعتمادات الدولية في هذا المجال،حيث جرى منح الإعتماد لبرنامج الكيماء في كلية العلوم اعتمادًا كاملًا لـ 8 سنوات من 2023-2031، وهي المدة الأقصى للاعتماد وفق تقرير نتائج الاعتماد.

ويتمتع اعتماد الجمعية الكندية للكيمياء بالعديد من المزايا بما في ذلك توفير الاعتراف على المستوى الدولي بالجودة العالية للكيمياء والبرامج ذات الصلة الوثيقة، والذي يتم من خلال مراجعة التجهيزات اللوجستية، المختبرات، الخطط التدريسية، محتوى المواد التدريسية، أساليب التدريس، أعمال الطلبة، الإمتحانات لإثبات ان مخرجات التعليم تزود الخريجين فعلا بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وبين رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عوني اطرادات أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بتبني ومتابعة حثيثة،وعلى مدار العام السابق من رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون ومجالس الحاكمية في الجامعة،مؤكداً دور الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة قسم الكيمياء وكلية العلوم وبالدور الداعم لعمادات وكليات ووحدات ودوائر الجامعة ذات العلاقة.

وأشار الدكتور اطرادات إلى اعتزازه واعجابه بالجهد الكبير الذي انجزمن قبل قسم الكيمياء لتحقيق كافة متطلبات اعتماد ال CSC بما في ذلك اعداد كافة الملفات والتقارير بما يحقق معايير الاعتماد الدولي وبما يتسق مع مخرجات التعلم المطلوبة لهذه الغاية على مستوى البرنامج والمواد والخطة الدراسية والمختبرات العملية.

--(بترا)

ع ض/أز/ ع ط

11/02/2024 20:23:13

