بني مصطفى تكرم المشاركات في المؤتمرالرؤية الملكية للمرأة الرقمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا) -كرمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، المشاركات في المؤتمر الدولي "الرؤية الملكية للمرأة الرقمية"،في عمان اليوم الأحد.
وقالت بني مصطفى في كلمة لها خلال حفل التكريم، إنه ونحن نتحدث اليوم عن المرأة العربية نقف إجلالاً واحتراماً للمرأة في فلسطين وللمرأة في غزة، وأنه على الرغم أن من فظائع العدوان الغاشم على غزة تؤثر على النساء والرجال على حد سواء، إلا أن ما يقع على النساء هو أكبر بكثير، وغالبية ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء".
وأضافت، أنّ الأردن أطلق وبتوجيهات ملكية سامية في بداية مئويته الثانية مسارات التحديث ثلاثية الاتجاهات، السياسية، والاقتصادية، والإدارية، وجرى إضافة تعديلات جوهرية للمرأة وذوي الإعاقة والشباب في هذه الرؤى، آخذين بعين الاعتبار أهمية التحول الرقمي والشمول الرقمي لهذه الفئات، وشكلت الحكومة فرقاً لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادية.
وأوضحت أن الحكومة تبنت خارطة طريق لتحديث القطاع العام، والتي تضمنت محور الإجراءات والرقمنة، والهدف الاستراتيجي المتعلق بالتحول الرقمي الكامل للخدمات مع التركيز على وصول الخدمات بصورة عادلة لكافة الفئات، وقدمت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة توصيات محورية لتسخير عالم الرقمنة في القطاع العام من أجل تمكين المرأة.
وأشارت الى ان المملكة الأردنية الهاشمية حددت التنمية الرقمية كأولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وصاغ الأردن استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي للأعوام 2016-2025 برؤية تتمثل في "امتلاك اقتصاد رقمي يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من زيادة الإنتاجية.
وأضافت ان الأردن التزم بمبادرة الإنترنت للجميع في عام 2017 التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، والتزم الأردن من خلال هذه المبادرة بضمان التنمية الرقمية الشاملة في جميع أنحاء المملكة، مع التركيز على الحكومة الرقمية واستخدام البنية التحتية الرقمية، كما عملت الحكومة على تحقيق المفهوم الشمولي الرقمي، الذي يهدف إلى النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى توفير منصات مراعية للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والمرأة.
وبينت أن الأردن حقق مستويات متقدمة على المؤشرات العالمية بحسب التقارير الصادرة بهذا الخصوص، وتقدم الأردن في تقرير لـ"الاسكوا" إلى المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة.
وتطرّقت إلى أن التكنولوجيا الحديثة تلعب اليوم، وبشكل خاص الهواتف النقّالة والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، دوراً كبيراً مع وجودها في أيدي النساء لتسريع نمو الأعمال التجارية لديهن، سيما أثناء جائحة كورونا، وساهمت التكنولوجيا في تسهيل العمل المرن أمام الجميع، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعي تماماً أهمية هذا الأمر؛ فمن خلال استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، لدينا مبادرة لتوفير متاجر إلكترونية للنساء والفتيات.
وأشارت إلى مبادرة المتاجر الألكترونية التي تنفذها اللجنة الوزارية مع عدد من الشركاء و أثرها الإيجابي على قدرة النساء و الجمعيات للتسويق لمنتجاتهم اليدوية والمحلية.
يشار الى ان مؤتمر "الرؤية الملكية للمرأة الرقمية" تم افتتاحه تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم أمس.
--(بترا)
ح ظ/أز/ ع ط
11/02/2024 20:11:10
MENAFN11022024000117011021ID1107838667
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