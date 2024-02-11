بني مصطفى تكرم المشاركات في المؤتمرالرؤية الملكية للمرأة الرقمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا) -كرمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، المشاركات في المؤتمر الدولي "الرؤية الملكية للمرأة الرقمية"،في عمان اليوم الأحد.

وقالت بني مصطفى في كلمة لها خلال حفل التكريم، إنه ونحن نتحدث اليوم عن المرأة العربية نقف إجلالاً واحتراماً للمرأة في فلسطين وللمرأة في غزة، وأنه على الرغم أن من فظائع العدوان الغاشم على غزة تؤثر على النساء والرجال على حد سواء، إلا أن ما يقع على النساء هو أكبر بكثير، وغالبية ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء".

وأضافت، أنّ الأردن أطلق وبتوجيهات ملكية سامية في بداية مئويته الثانية مسارات التحديث ثلاثية الاتجاهات، السياسية، والاقتصادية، والإدارية، وجرى إضافة تعديلات جوهرية للمرأة وذوي الإعاقة والشباب في هذه الرؤى، آخذين بعين الاعتبار أهمية التحول الرقمي والشمول الرقمي لهذه الفئات، وشكلت الحكومة فرقاً لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادية.

وأوضحت أن الحكومة تبنت خارطة طريق لتحديث القطاع العام، والتي تضمنت محور الإجراءات والرقمنة، والهدف الاستراتيجي المتعلق بالتحول الرقمي الكامل للخدمات مع التركيز على وصول الخدمات بصورة عادلة لكافة الفئات، وقدمت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة توصيات محورية لتسخير عالم الرقمنة في القطاع العام من أجل تمكين المرأة.

وأشارت الى ان المملكة الأردنية الهاشمية حددت التنمية الرقمية كأولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وصاغ الأردن استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي للأعوام 2016-2025 برؤية تتمثل في "امتلاك اقتصاد رقمي يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من زيادة الإنتاجية.

وأضافت ان الأردن التزم بمبادرة الإنترنت للجميع في عام 2017 التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، والتزم الأردن من خلال هذه المبادرة بضمان التنمية الرقمية الشاملة في جميع أنحاء المملكة، مع التركيز على الحكومة الرقمية واستخدام البنية التحتية الرقمية، كما عملت الحكومة على تحقيق المفهوم الشمولي الرقمي، الذي يهدف إلى النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى توفير منصات مراعية للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والمرأة.

وبينت أن الأردن حقق مستويات متقدمة على المؤشرات العالمية بحسب التقارير الصادرة بهذا الخصوص، وتقدم الأردن في تقرير لـ"الاسكوا" إلى المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة.

وتطرّقت إلى أن التكنولوجيا الحديثة تلعب اليوم، وبشكل خاص الهواتف النقّالة والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، دوراً كبيراً مع وجودها في أيدي النساء لتسريع نمو الأعمال التجارية لديهن، سيما أثناء جائحة كورونا، وساهمت التكنولوجيا في تسهيل العمل المرن أمام الجميع، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعي تماماً أهمية هذا الأمر؛ فمن خلال استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، لدينا مبادرة لتوفير متاجر إلكترونية للنساء والفتيات.

وأشارت إلى مبادرة المتاجر الألكترونية التي تنفذها اللجنة الوزارية مع عدد من الشركاء و أثرها الإيجابي على قدرة النساء و الجمعيات للتسويق لمنتجاتهم اليدوية والمحلية.

يشار الى ان مؤتمر "الرؤية الملكية للمرأة الرقمية" تم افتتاحه تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم أمس.

--(بترا)





ح ظ/أز/ ع ط





11/02/2024 20:11:10