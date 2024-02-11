اتحاد كرة القدم يقيم حفل استقبال لنشامى المنتخب الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- يقيم اتحادكرة القدم، حفل استقبال وتكريم لمنتخب النشامى تحت عنوان "حيهم الأبطال" بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
وينتظر أن تحط طائرة المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء الدولي عصر يوم غد الاثنين، على أن يتبعها العديد من الفقرات لاستقبال وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي.
ويبدأ الحفل الخاص باستقبال وتكريم النشامى على ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء، حيث يتضمن العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.
وأعلن الاتحاد، عن طرح تذاكر حفل التكريم في ستاد عمان الدولي أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.
--(بترا)
ض ع/أز/ ع ط
11/02/2024 20:02:51
MENAFN11022024000117011021ID1107838666
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