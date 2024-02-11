بحث سبل التعاون بين بين جامعتي اليرموك و باموكالي التركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 11 شباط (بترا) - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، مع نائب رئيس جامعة باموكالي التركية الدكتور دورموش أكالين اليوم الأحد، سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين لتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعتين وذلك في إطار برنامج ايراسموس بلس الأوروبي.
و أكد مسّاد خلال اللقاء سعي الجامعة لتعزيز تعاونها العلمي والأكاديمي والبحثي مع مختلف الجامعات التركية سيما وأنه خلال أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي الذي عقد اخيرا جرى الاتفاق على زيادة نسبة التبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعات الأردنية والتركية بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحثية فيها.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية مع جامعة باموكالي التركية سيتيح الفرصة لطلبة اليرموك من التخصصات المختلفة لزيارة جامعة باموكالي مما ينعكس إيجابا على معارفهم وخبراتهم من جهة ويوسع مداركهم ويعزز ثقافتهم من جهة أخرى.
بدوره قال أكالين، إن توقيع هذه الاتفاقية جاء لتأطير التعاون بين الجانبين في مجال التبادل الطلابي بين الجانبين في التخصصات المختلفة.
واستعرض نشأة جامعة باموكالي التركية التي تأسست عام 1992، وتطرح تخصصات متنوعة في المجالات المختلفة لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا، وتسعى على الدوام لتحقيق رسالتها المتمثلة في أن تكون جامعة ذات هوية مؤسسية قوية تقوم بتنفيذ عمليات التعليم والبحث والتطوير والتنمية الاجتماعية وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
ونصت اتفاقية التعاون على التبادل الطلابي بين جامعتي اليرموك وباموكالي التركية في التخصصات الهندسية المختلفة، والطب، والتمريض، والآداب، والعلوم السياسية، واللغة الإنجليزية، والكيمياء، والعلوم الحياتية، والفيزياء، والدراسات الإسلامية، والقانون، وتخصصات كلية الأعمال.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
11/02/2024 20:00:46
MENAFN11022024000117011021ID1107838665
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