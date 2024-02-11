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بحث سبل التعاون بين بين جامعتي اليرموك و باموكالي التركية

2/11/2024 2:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 11 شباط (بترا) - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، مع نائب رئيس جامعة باموكالي التركية الدكتور دورموش أكالين اليوم الأحد، سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين لتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعتين وذلك في إطار برنامج ايراسموس بلس الأوروبي.
و أكد مسّاد خلال اللقاء سعي الجامعة لتعزيز تعاونها العلمي والأكاديمي والبحثي مع مختلف الجامعات التركية سيما وأنه خلال أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي الذي عقد اخيرا جرى الاتفاق على زيادة نسبة التبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعات الأردنية والتركية بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحثية فيها.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية مع جامعة باموكالي التركية سيتيح الفرصة لطلبة اليرموك من التخصصات المختلفة لزيارة جامعة باموكالي مما ينعكس إيجابا على معارفهم وخبراتهم من جهة ويوسع مداركهم ويعزز ثقافتهم من جهة أخرى.
بدوره قال أكالين، إن توقيع هذه الاتفاقية جاء لتأطير التعاون بين الجانبين في مجال التبادل الطلابي بين الجانبين في التخصصات المختلفة.
واستعرض نشأة جامعة باموكالي التركية التي تأسست عام 1992، وتطرح تخصصات متنوعة في المجالات المختلفة لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا، وتسعى على الدوام لتحقيق رسالتها المتمثلة في أن تكون جامعة ذات هوية مؤسسية قوية تقوم بتنفيذ عمليات التعليم والبحث والتطوير والتنمية الاجتماعية وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
ونصت اتفاقية التعاون على التبادل الطلابي بين جامعتي اليرموك وباموكالي التركية في التخصصات الهندسية المختلفة، والطب، والتمريض، والآداب، والعلوم السياسية، واللغة الإنجليزية، والكيمياء، والعلوم الحياتية، والفيزياء، والدراسات الإسلامية، والقانون، وتخصصات كلية الأعمال.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
11/02/2024 20:00:46

MENAFN11022024000117011021ID1107838665

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