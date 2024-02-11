صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يتسلم دعمًا ماليِا من مجموعة فنادق ماريوت الدولية بالأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط(بترا)- اعلنت مجموعة الفنادق التابعة لسلسة ماريوت الدولية في الأردن، تحت رعاية مجلس الأعمال الأردني (JBC)، عن استمرار شراكتها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، حيث تم جمع مبلغ 60 ألف دولار كتبرع خلال عام 2023 من خلال أنشطتها المتعددة، ما ساهم بشكل كبير في دعم التعليم وتحسين الظروف المعيشية للأيتام.

وجرى تسليم التبرعات في فعالية أقيمت في فندق ماريوت عمان بحضور أعضاء لجنة مجلس الأعمال الأردني وممثلين عن صندوق الأمان، للاحتفال بالإنجاز المشترك.

وكان مجلس الأعمال الأردني، إلى جانب فنادقه الثمانية المشاركة - فندق الريتز - كارلتون عمان، وفندق سانت ريجيس عمان، وفندق دبليو عمان، وفندق المنارة، أحد فنادق لاكشيري كوليكشن، سرايا العقبة، وفندق ماريوت عمان، ومنتجع وسبا ماريوت البحر الميت، وفندق ماريوت البتراء، وفندق شيراتون عمان النبيل – قد نفذ ثلاثة أنشطة رئيسية عام 2023 لدعم صندوق الأمان، وذلك للسنة الثانية لهذه الشراكة.

وتضمنت المبادرات حملة "يوم من أجل الحياة"، حيث تبرع موظفي مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن بما مجموعه 819 يوم إجازة، ما أظهر روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.

ومن أبرز الفعاليات "Feast of Seven"، وهو فعالية خيرية للطهي، تم فيها استضافه فندق الريتز - كارلتون عمان لكبار الطهاة من مختلف مجموعة الفنادق التابعة لسلسة ماريوت الدولية في الأردن لخلق تجربة طهي غير عادية، حيث رصدت جميع العائدات من الفعالية لصندوق الأمان.

وساهمت بطولة "بطل كرة القدم لفنادق الخمس نجوم لعام 2023"، التي أقيمت في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، في تعزيز جهود جمع التبرعات. وتنافست فرق من الفنادق المشاركة لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع.

وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني إردن كينديجيلين، "يشرفنا أن نواصل تعاوننا مع صندوق الأمان، مضيفا أن المساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وخاصة في دعم التعليم وفرص العمل المستقبلية للأيتام، أمر ضروري، حيث تُجسّد هذه الشراكة التزامنا بإحداث تغيير ملموس".

وقالت نور حمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام: "نعرب عن امتناننا العميق لمجموعة الفنادق التابعة لسلسة ماريوت الدولية في الأردن، لدعمها المستمر لتمكين الشباب الأيتام من خلال رحلتهم التعليمية، ما يمهد الطريق لمستقبل واعد وأكثر إشراقاً وازدهاراً."

وأضافت: "إن إيمان المجموعة برسالة الصندوق وتبنيها لمبادرتنا كمشروع أساسي لهم، يعكس مسؤوليتهم المجتمعية الهادفة لتأمين وتمكين مستقبل شبابنا الأيتام وتعزيز الشعور بالأمل والفرص العادلة".

يذكر أن فنادق ماريوت الدولية في الأردن ملتزمة بهذه الشراكة المثمرة مع صندوق الأمان لخدمة المجتمعات المحلية والارتقاء بها.

--(بترا)

ح ظ/أ ز/ ع ط

11/02/2024 19:58:09