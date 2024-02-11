وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرها الفلسطيني سبل التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مع وزير التنمية الإجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، الجهود المشتركة لعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، وسبل التعاون المشترك والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين.

وأكدّت خلال اللقاء أهمية انعقاد مؤتمر الطفل الفلسطيني، الذي من المنوي استضافته في عمان خلال العام الجاري.

وتناولت الوزيرة الجهود الملكية في وقف العدوان على غزة ومساعي جلالة الملك عبدالله الثاني في رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الاغاثية والمساعدات الانسانية التي أرسلتها المملكة.

وأعربت عن تقديرها وشكرها لموقف دولة فلسطين في المضي للمصادقة على النظام الأساسي للمركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر الذي تستضيفه المملكة.

ولفتت إلى أنه سيتم وضع خطة استراتيجية لعمل المركز المتخصص في مساندة الدول في وضع سياسات واستراتيجيات خفض الفقر خلال هذا العام، بشكل متوازٍ مع إجراءات المصادقة على نظامه الأساسي، بهدف تمكينه من تحقيق أهدافه في دعم جهود الدول العربية الهادفة إلى تنفيذ السياسات الاجتماعية الناجعة والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده.

من جانبه، ثمّن الوزير الفلسطيني أحمد مجدلاني مواقف، جلالة الملك عبدالله الثاني، والشعب الأردني والدعم المتواصل لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة، معرباً عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، منوهاً الى أهمية التعاون مع المملكة الاردنية الهاشمية في مختلف المجالات الاجتماعية.

--(بترا)

ح ظ/أز/ ع ط

11/02/2024 19:43:28