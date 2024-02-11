وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرها الفلسطيني سبل التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مع وزير التنمية الإجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، الجهود المشتركة لعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، وسبل التعاون المشترك والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين.
وأكدّت خلال اللقاء أهمية انعقاد مؤتمر الطفل الفلسطيني، الذي من المنوي استضافته في عمان خلال العام الجاري.
وتناولت الوزيرة الجهود الملكية في وقف العدوان على غزة ومساعي جلالة الملك عبدالله الثاني في رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الاغاثية والمساعدات الانسانية التي أرسلتها المملكة.
وأعربت عن تقديرها وشكرها لموقف دولة فلسطين في المضي للمصادقة على النظام الأساسي للمركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر الذي تستضيفه المملكة.
ولفتت إلى أنه سيتم وضع خطة استراتيجية لعمل المركز المتخصص في مساندة الدول في وضع سياسات واستراتيجيات خفض الفقر خلال هذا العام، بشكل متوازٍ مع إجراءات المصادقة على نظامه الأساسي، بهدف تمكينه من تحقيق أهدافه في دعم جهود الدول العربية الهادفة إلى تنفيذ السياسات الاجتماعية الناجعة والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
من جانبه، ثمّن الوزير الفلسطيني أحمد مجدلاني مواقف، جلالة الملك عبدالله الثاني، والشعب الأردني والدعم المتواصل لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة، معرباً عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، منوهاً الى أهمية التعاون مع المملكة الاردنية الهاشمية في مختلف المجالات الاجتماعية.
--(بترا)
ح ظ/أز/ ع ط
11/02/2024 19:43:28
MENAFN11022024000117011021ID1107838663
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