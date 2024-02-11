توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء وغرفة صناعة الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء11شباط(بترا)-وقعت جامعة الزرقاء وغرفة صناعة الأردن، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز العمل المشترك والتعاون للربط الأكاديمي بالصناعة.
ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة وعميد كلية الهندسة الدكتور تيسير غانم والباحثة الدكتورة غيداء أبورمان ومدير مركز أبحاث الطاقة المهندسة أريج العبادي.
ونصت المذكرة على تطوير آليات التعاون والشراكة بين أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمتخصصين من جهة والشركات الصناعية من جهة أخرى، والعمل معًا لتطوير المنتجات الصناعية، والمساهمة في الإبداع والابتكار الصناعي، وتدريب طلبة الجامعة وتوجيه أبحاث تخرجهم نحو المشاكل الصناعية.
وأكد الرمحي،عقب توقيع المذكرة، أهمية التعاون المشترك بين الصناعيين والباحثين في الجامعة من أجل تطوير الصناعة الأردنية ومعالجة تحدياتها، معرباً عن استعداد الجامعة لدعم مشاريع البحث العلمي التطبيقية وتنفيذ المشاريع بشكل مشترك من الصناعيين والطلبة والباحثين.
وجال رئيس الغرفة وأعضاء الوفد في مرافق الجامعة كوحدة التحكم والسيطرة ومركز الحاسوب ومركز الأبحاث الصيدلانية ومركز أبحاث الطاقة واذاعة لقاءFM،فيما سلم الدكتور محمود أبوشعيرة والدكتور نضال الرمحي درع الجامعة التكريمي للمهندس فتحي الجغبير.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
11/02/2024 19:25:41
MENAFN11022024000117011021ID1107838662
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