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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء وغرفة صناعة الأردن

2/11/2024 2:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء11شباط(بترا)-وقعت جامعة الزرقاء وغرفة صناعة الأردن، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز العمل المشترك والتعاون للربط الأكاديمي بالصناعة.
ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة وعميد كلية الهندسة الدكتور تيسير غانم والباحثة الدكتورة غيداء أبورمان ومدير مركز أبحاث الطاقة المهندسة أريج العبادي.
ونصت المذكرة على تطوير آليات التعاون والشراكة بين أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمتخصصين من جهة والشركات الصناعية من جهة أخرى، والعمل معًا لتطوير المنتجات الصناعية، والمساهمة في الإبداع والابتكار الصناعي، وتدريب طلبة الجامعة وتوجيه أبحاث تخرجهم نحو المشاكل الصناعية.
وأكد الرمحي،عقب توقيع المذكرة، أهمية التعاون المشترك بين الصناعيين والباحثين في الجامعة من أجل تطوير الصناعة الأردنية ومعالجة تحدياتها، معرباً عن استعداد الجامعة لدعم مشاريع البحث العلمي التطبيقية وتنفيذ المشاريع بشكل مشترك من الصناعيين والطلبة والباحثين.
وجال رئيس الغرفة وأعضاء الوفد في مرافق الجامعة كوحدة التحكم والسيطرة ومركز الحاسوب ومركز الأبحاث الصيدلانية ومركز أبحاث الطاقة واذاعة لقاءFM،فيما سلم الدكتور محمود أبوشعيرة والدكتور نضال الرمحي درع الجامعة التكريمي للمهندس فتحي الجغبير.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
11/02/2024 19:25:41

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